Hamilton: "Wolff'un savaşçı ruhunu seviyorum"

Bu yıl Mercedes ve Red Bull arasında her anlamda büyük bir savaş var ve pilotlar arasındaki mücadeleye, takım patronları da dahil olmuş durumda.

Christian Horner zaman zaman sert açıklamalarda bulunurken, Toto Wolff da özellikle sıralama turlarından diskalifiye edildikleri Brezilya GP hafta sonunda sert açıklamalarda bulundu. Hatta Wolff'un pazar günkü yarışta Hamilton'ın Verstappen'i geçmesi sonrası, kameralara doğru yaptığı hareket uzun süre konuşuldu.

Wolff'un bu tutumu ve Brezilya GP hafta sonundaki görüntüsünden memnun olduğunu söyleyen Hamilton şunları belirtti: "Toto'nun mücadele ruhunu ve kararlılığını görmek benim çok hoşuma gidiyor. Bunlar beni gerçekten mutlu eden şeyler."

"Onun önceki yarışta (Brezilya'da) çekilmiş bir görüntüsünü gördüm ve kendimi gülümsemekten alıkoyamadım. Bu gerçekten çok iyiydi."

"Toto eğer daha az umursasaydı, daha rahat bir takım patronu olsaydı, ilişkimiz nasıl olurdu gerçekten bilmiyorum. Bu ateş ve tutku, takım içerisindeki atmosferin bir parçası ve doğruca ondan geliyor."

"O bir takım patronu ve ondan bunu bekliyorsunuz. Takım patronu olarak, iyi sonuçlar isteyen, her zaman zorlayan ve her zaman yanınızda olan birisini istersiniz."

"Doğru olduğuna inandığı şeyi savunmasını gerçekten çok seviyorum. Son birkaç yılda birlikte gerçekten çok büyüdük ve kesinlikle bunu yapmayı sürdüreceğiz."

Hamilton, geride kalan yıllarda her zaman, sözleşme yenilerken Wolff'un takımda kalıp kalmayacağına göre karar vereceğini söylüyordu.

Hamilton, en az iki yıl daha Mercedes'le yarışmayı sürdürecek fakat gelecek yıl yanında George Russell olacak.

Valtteri Bottas, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images