Hamilton, Wolff ile emekli olacağıyla ilgili bir konuşma yaptığını ''hatırlamıyor''

Mercedes, geçtiğimiz cumartesi günü Hamilton'ın tekrar iki yıllık bir anlaşma imzaladığını açıklamıştı.

Bu anlaşma sayesinde yedi kez dünya şampiyonunun sporu bu sezondan sonra bırakacağı spekülasyonlarına son verilmiş oldu.

The Race'e konuşan Wolff, bu konu hakkında şu yorumları yaptı: ''O, yarışmayla ilgili neler hissettiğini anlayabiliyor ve aynı zamanda çok tutkulu biri.''

"Bir bakıma, bu zorlu şampiyona da bizimle birlikte mücadele etmek, işleri onun için daha da eğlenceli hale getirdi. Önümüzdeki yıl gerçekten heyecan verici görünüyor.''

''Aynı zamanda emeklilik hakkında konuştuk ve bu konu hakkında konuşmak her zaman önemlidir ancak insan, kendi kaderini kontrol etmeli.''

''Bu noktada, onun spora karşı çok büyük bir tutkusu var ve bir süre daha bu sporda devam edeceğini görebiliyorum.''

Hamilton ise, Wolff'e emeklilik konusunda herhangi bir söylemde bulunduğunu ''hatırlamıyor''.

İngiliz pilot, ''Bu konuşmayı hatırlamıyorum ancak o bu konuşmanın yapıldığını söylüyorsa, yapılmıştır.''

''Görüldüğü üzere bu benim için en önemli şey değildi ve bunun dikkatimi dağıtmasına izin vermedim. Anlaşma süreci çok daha kolaydı ve her şey çok hızlı gerçekleşti.'' dedi.

Wolff, medya raporlarının gösterdiği üzere, paranın bir problem olduğu konusunu reddetti ve bu konuda bir problem olmadığını belirtti.

''Kış boyunca yaptığımız tartışmalar sayesinde, Lewis için neyin önemli olduğunu biliyorduk ve Lewis de bizim sınırlarımızın ne olduğunu biliyordu.''

''Kararımızda para veya koşullar zorluk çıkarmadı. Bu daha çok gerçekleştirmek istediğimiz aktivitelerle, temel yapımızı geliştirmeye devam etmek ve doğru yöne doğru taşımakla alakalıydı.''

Mercedes, şu anda Red Bull'a karşı olan mücadelesinde zorluk çekiyor ve Red Bull her iki şampiyonayı da önde götürüyor.

Hamilton konu hakkında şunları söyledi: ''Tabii ki sezonun başlangıcından sonra işlerin aynı şekilde ilerleyeceğini umdum ancak onlar performans anlamında büyük bir fark yarattı.''

''Fakat her uyandığımda, hâlâ yarışmak ve birlikte ettiğimiz zorlu mücadelelerin takımımızı bir araya getirmesi hakkında düşünüyorum.''

"Eğer, daha fazla mücadele etmek istemediğim bir noktaya gelirsem dururum ama o zaman bile sporu ve rekabeti özlerim."