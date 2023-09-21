Hamilton, Wolff'e katılmıyor: "W14'ü çöpe atmayacağız"

Bu yılki W14 henüz bir yarış galibi olmasa da, araç geçen yılki W13'e göre daha uyumlu ve çok yönlü olduğunu kanıtladı.

Mercedes geçen hafta sonu Singapur'da sanal güvenlik aracı sırasındaki pit ile galibiyet mücadelesine ortak oldu ancak sonuçta zafere ulaşamadı. Yarıştan sonra konuşan takım patronu Toto Wolff, gelecek yılki Mercedes aracına sıfırdan başlayacaklarını iddia etti.

2024 aracının geliştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken ve odak noktası 2023'ten uzaklaşmışken Wolff, gelecek yılki aracın evrim değil devrim olacağını söyledi.

Wolff, Singapur'dan sonra basına verdiği demeçte, "W14 gerçekten hızlandığında onu çöpe atacağız ve yeni bir yolculuğa çıkacağız."

"Bence dengeli bir araca dair cesaret verici işaretler alıyoruz ve sorularımıza cevaplarımız var." dedi.

Yıl boyunca göreceli rekabet gücünün arttığı göz önüne alındığında mevcut aracı hakkında ne düşündüğü sorulan Hamilton, 2024 için iyimser olmak için henüz çok erken olduğunu, ancak W14'ten aktarılan pek çok ders olacağını söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, "Elbette bu aracı hiçbir zaman çöpe atmayacağız."

"Dünyanın en hızlı aracı olmasa da bu araç gerçekten başyapıt."

"2.000 kişi bu araç için çok çalıştı, bunlar tarihimizin ve öğrenme eğrimizin bir parçası olmaya devam edecek. Her zaman olumlu ve olumsuz yönler vardır ama değiştirmeye çalıştığımız, bazı olumlu yönlerine tutunmaya çalıştığımız kısımlar olacak."

"Gelecek yılın aracı hakkında iyimser olmak için çok erken çünkü bu sürece yeni giriyoruz."

"Ancak ekibin, aracı gitmesi gereken yöne götüreceğine inancım tam. Geçtiğimiz iki yılda çok şey öğrendik, bu yüzden gelecek yıla kadar bunu çözemezsek üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Ama umarım çözülmüştür." dedi.