Hamilton: "Wolff ve Mercedes 2024'te başarılı olmak için büyük baskı altında"

Brackley merkezli takım, bir sezon daha şampiyonluktan uzak kalmalarının ardından yeniden canlanma umutlarını 2024 W15 ile yepyeni bir otomobil konseptine bağlıyor.

Ancak yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton, Mercedes'in artık bir başka hatayı daha kaldıramayacağı için hem takım hem de Toto Wolff üzerinde büyük baskı olduğunu düşünüyor.

Motorsport.com da dahil olmak üzere seçili basın kuruluşlarına verdiği röportajda Hamilton, 2024 aracının rekabetçi olmasını sağlamak adına kritik kış dönemi öncesinde takımındaki herkesin bunu hissettiğini söyledi.

Takım patronu Toto Wolff'un ne kadar baskı altında olduğu sorulduğunda Hamilton, "Kesinlikle çok büyük bir baskı. Sadece Toto değil, genel olarak hepimiz baskı altındayız. Fabrikadaki herkesin üzerinde büyük bir baskı var."

"Nihayetinde Toto gibi bir patron olarak insanlara sırtınızı dönmek yerine onlara daha fazla yaslanmaya başlamanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınız kolay bir şey değil. Çünkü insanlar bir noktada kırılabiliyor."

"Peki bunu yapıcı bir şekilde, onlara devam etmeleri için ilham verecek şekilde nasıl yaparsınız?"

"Umarım elde ettiğim bazı yarış sonuçları ve sürüşler, çocuklar için ilham kaynağı olur. Bu da 'oh neredeyse geldik' gibi bir etki yaratarak herkese yayılır." dedi.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid

Hamilton, Mercedes'in son iki sezonda otomobilde yön bulmakta zorlandığını kabul etti. Net bir geliştirme yönü olmadığını söyledi.

Hamilton, "Yılın başında tam olarak hangi yöne doğru çalışmamız gerektiğini gösteren net bir ipucumuz yoktu."

"Olmamız gereken yere ulaşmak için zikzaklı bir yol izledik. Arada bir olumlu bir şey oluyor, 'Tamam, işte bu' diyorsunuz. Sonra bu durum değişiyor, yani hedef sürekli hareket halinde." dedi.

Ancak bu yıl teknik sorumlu James Allison'ın görevine geri dönmesi ve otomobil konseptinin değişmesini içeren altyapı değişiklikleri Hamilton'ı daha fazla cesaretlendirdi.

Hamilton, "Evet, artık bir yol göstericimiz olduğuna inanıyorum, ki iki yıldır böyle bir yol gösterenimiz olduğunu sanmıyorum. Ama yine de oraya ulaşmak kolay değil."

"Bazı alınan kararlar yolun sonunu tıkadı. Bütçe sınırı ve farklı şeyler nedeniyle hiçbir şey yapamıyorsunuz."

"Red Bull'a baktığınızda, harika bir iş çıkardılar. Ama geçen yıl Bahreyn'de bir zıplama sorunu yaşadılar ve bunu o hafta düzelttiler."

Photo by: Red Bull Content Pool Lewis Hamilton, Mercedes W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

"Sanki bir duvar inşa etmeye çalışıyormuşsunuz gibi. Tuğlalar birbiri ardına geliyordu: tuğla, tuğla, tuğla. Sadece geliştirme, geliştirme, geliştirme."

"Belki bir şey eklediler ve bu performansa katkı sağlamadı. Ama yine de yapıyorlardı."

"Biz duvarı yıkmak zorundaydık. Geçen yıl ilk otomobilimizde çok fazla aero vardı. Ancak temelde yere basma kuvvetini azaltmak zorunda kaldık ve daha sonra yavaşça eklemeye çalıştık. Ama her eklemeye çalıştığımızda daha kötü oldu. Uzun, çok, çok uzun bir süre gelişemedik."

"Yani, Red Bull'un ilerlediğini hayal edebilirsiniz. Biz de böyle gidiyorduk [eliyle düz bir çizgi gösterdi]. Sonra onlar devam ederken yavaş yavaş yükseldiler."

"Bu fark... Şu an çok farklı yönlerdeyiz. Ama bence artık otomobili çok daha iyi anlıyoruz. Arka planda harika otomobiller geliştirdik."

"Bu yüzden doğal olarak umutluyum fakat beklenti içerisine girmeyeceğim." dedi.