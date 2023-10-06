Hamilton: "Wolff sakatlığına rağmen her toplantıda yer aldı"
Lewis Hamilton, Mercedes Formula 1 patronu Toto Wolff'un yarış hafta sonlarında evde kaldığında bile takımla iletişimde olduğunu söyledi.
Wolff, geçen yıl Japonya ve Brezilya yarışlarına kısmen başkalarına görev vermek adına katılmamayı seçmişti.
Bu yıl geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle Suzuka'yı kaçırmak zorunda kaldı ve iyileşme süreci devam ettiği için bu hafta sonu yapılacak Katar GP'sine de katılamayacak.
Hamilton, Wolff'un gridde olmamasına rağmen, Avusturyalı pilotun pistte neler olup bittiğiyle ilgili temas halinde olduğunu söylüyor.
Autosport'un sorusu üzerine Hamilton, "Toto her toplantıya katılıyor."
"Geçen gün birinin son yarışta takımı aramak zorunda kaldığıyla ilgili bir haber yazdığını gördüm, ki bu saçmalıktı.
"Toto, her ne kadar fiziksel olarak burada olmasa da ve burada olamayacağı için çok üzgün olsa da, her toplantının bir parçası."
"Bugün toplantıya bağlandı, yarın sabah toplantıya bağlanacak, öğleden sonra toplantıda olacak, tıpkı fabrikadaki çocukların tüm hafta sonu strateji için iletişimde olması gibi o da iletişimde."
"Hâlâ %100 [her şeyin] bir parçası, sadece fiziksel olarak burada değil. Buradaki toplantıların bir parçası, tıpkı buradayken yaptığı gibi tüm bu toplantılarda konuşuyor." dedi.
Hamilton, Wolff'un her yarışa gitmemeye hakkı olduğunu söyledi ve ekledi: "Bu takımı bugün olduğu yere getirmek için inanılmaz derecede çok çalıştı."
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG tours the track on a scooter
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
"Hal böyle olunca hafta sonları sorunsuz şekilde izin alabilmeli. O bir patron. Takımın sahibi ben olsaydım, hafta sonları kesinlikle izin alırdım!"
"Bu hafta sonu izin almadı. Yani istese buna hakkı var demek istiyorum. Sadece iyileşme sürecinde olduğu için buraya gelemedi."
"Ben de ona zorlayacağımızı söylüyorum. Ona her zaman 'endişelenme, harika bir takım kurdun, bu hafta sonu seni gururlandırmaya çalışacağız' diyorum."
Hamilton yarış hafta sonlarında Wolff ile düzenli olarak iletişim halinde olduğunu da açıkça belirtti.
"Toto ve ben her hafta, her zaman iletişim halindeyiz. İyi arkadaşız, çok çok iyi arkadaşız, takım arkadaşıyız. Bu yüzden araçlar hakkında çokça konuşuyoruz. Eve döndüğümde takılıyoruz, öğle yemeği yiyoruz."
"Her zaman bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Sonuçta Toto bir iş adamı ve her zaman çok destekleyici."
"Önümüzdeki aylarda, en azından gelecek yıl bazı şeylerin değişeceğini göreceksiniz."
"Fakat gelişimimi zaten gördünüz, bunun çok büyük bir parçası oldu ve açık fikirli davranarak bugün olduğum kişi olmama izin verdi."
"Birlikte pek çok şey başardık. Sporda gördüğünüz diğer ortaklıklardan çok daha fazlasını başardık, hem de bunu pek çok alanda yaptık."
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