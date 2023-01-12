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Formula 1 Haberler

Hamilton: "Wolff gibi bir lider daha tanımıyorum"

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Toto Wolff'un liderliğinden övgüyle bahsediyor.

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Hamilton: "Wolff gibi bir lider daha tanımıyorum"
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Formula 1'de pist üstünde gösterilen hız kadar, takım içerisindeki uyum ve insanlar arasındaki ilişki de büyük önem taşıyor.

Şu anda gridde uzun süredir takımının başında olan çok fazla isim yok. Bu isimlerden birisi, 2013 yılında Mercedes'e katılan Toto Wolff.

Mercedes, Wolff önderliğinde 2014-21 sezonları arası arka arkaya sekiz takımlar ve yedi pilotlar şampiyonluğu elde etti.

Wolff şu anda gridin en önemli takım patronlarından birisi olarak görülüyor ve onunla çalışan hemen hemen herkes onun iyi bir lider olduğunu söylüyor.

Böyle düşünen isimlerden birisi de, çok iyi anlaştığı Lewis Hamilton. İngiliz pilot, Wolff'un sadece pist üstünde yaşananlara odaklanan bir patron olmadığına dikkat çekiyor.

Hamilton, "Toto bir lider olarak insanları geliştirmeye ve onları mutlu etmeye çok odaklanmış durumda."

"En azından birlikte çalıştıklarım arasında, yanınıza gelip 'Evde her şey yolunda mı?' gibi şeyler soran başka bir lider daha tanımıyorum."

"Toto 'Eşinizle, partnerinizle ya da çocuklarınızla daha fazla zaman geçirmeniz, işe geldiğinizde daha mutlu olmanız ve daha çok çalışmak istemeniz için neler yapabilirim?' diye soruyor. Toto tam olarak böyle birisi."

"Bence bu yüzden takım içinde büyük bir başarı açlığı var."

Wolff da geçtiğimiz haftalarda Hamilton'ı övmüş ve tıpkı Schumacher gibi lider bir isim olduğunu dile getirmişti.

 

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