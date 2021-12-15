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Formula 1 Haberler

Hamilton, Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle Şövalyelik Unvanı aldı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Çarşamba günü düzenlenen törenle resmen Şövalye Unvanı aldı.

Hamilton, Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle Şövalyelik Unvanı aldı

36 yaşındaki Hamilton, geçen yılın sonunda Yeni Yıl Onur Listesi'nde yer almasının ardından şövalyelikle ödüllendirildi ve bu da onu "Sir Lewis Hamilton" yaptı.

Hamilton, çarşamba günü Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle, Prens Charles tarafından resmen şövalye ilan edildi.

 

Hamilton, 2008'deki ilk dünya şampiyonluğunun ardından Kraliçe tarafından bir MBE (Britanya İmparatorluk Nişanı) ile ödüllendirilmişti. O zamandan beri altı şampiyonluk daha kazanarak, tüm zamanların en çok şampiyon olan iki isminden birisi oldu.

Törenle birlikte Hamilton, Pazar günü Abu Dhabi'de Max Verstappen'e karşı son turda kaybettiği şampiyonluğun ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıkmış oldu.

Hamilton, tartışmalı son bölümün ardından şampiyonluğu kaybettiği Verstappen'i tebrik edip, podyum törenine katılmış ancak sonrasında hiçbir röportaja veya basın etkinliğine katılmamıştı.

Hamilton, Perşembe günü Paris'te FIA'nın sezon sonu ödül törenine katılacak ve burada şampiyona ikinciliği kupasını alacak.

Hamilton, Sir Jack Brabham (1978) ve Sir Jackie Stewart'ın (2001) ardından Şövalyelik Unvanı alan üçüncü F1 dünya şampiyonu oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

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