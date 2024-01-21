Hamilton, Williams'ın çaylak pilotu olabilirmiş

Lewis Hamilton başarısının büyük bir bölümünü Mercedes Formula 1 takımıyla elde etti. 2013 sezonu için McLaren'den geçiş yapmayı tercih etti.

Hamilton bir süredir McLaren ile ilişkiliydi ve genç Britanyalının karting yıllarında Ron Dennis'e yaklaşma hikayesi iyi belgelenmiştir. Ron Dennis 1998 yılında Hamilton'a McLaren'in sürücü geliştirme programında bir rol teklif etti.

Tek koltuklu araçlarda yükselen Hamilton, 2002 yılında Formula Renault İngiltere şampiyonasını üçüncü sırada tamamlamış ve ertesi yıl şampiyonluğu kazanmıştır.

Ancak 2004 yılında Hamilton ailesi ile McLaren arasında bir çatlak ortaya çıktı. Lewis'in babası Anthony 2005'te GP2'de yarışmak isterken, McLaren çaylak sezonunu beşinci sırada tamamlayan Hamilton'ın bir sezon daha Formula 3 Euro Series'de kalmasını istiyordu.

Bu anlaşmazlık o kadar şiddetliydi ki, CEO'luk görevinden önce McLaren ekibinin bir parçası olan Martin Whitmarsh, Hamilton'ın sözleşmesini feshetti.

Tartışmanın ardından Hamilton'ın kampı Williams'la bir anlaşma yapmak için temasa geçti.

Ancak, o sırada Williams ile ortak olan BMW'nin Hamilton'ın genç kariyerini finanse etmek istememesi nedeniyle görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Williams'ın kurucu ortağı Patrick Head, "Aradılar ve 'Gelip sizi görebilir miyiz?' dediler. Geldiler ve 'Ron Dennis bizi bıraktı' dediler."

"O sırada BMW ile birlikteydik ve sanırım Frank [Williams] Mario Theissen'i [BMW Motor Sporları Direktörü] aradı ve 'Bakın, bu adam oldukça iyi olabilecek gibi görünüyor ve ona yardım edebilir miyiz diye bize geldi' dedi."

"Sanırım Mario herhangi bir destek sağlamaya hazır olmadıklarını ve finansal olarak onu finanse edebilecek durumda olmadığımızı söyledi."

"Lewis'i, Frank'in canını sıkacak olsa da Williams'a bindirebilirdi." dedi.

Birkaç hafta sonra Hamilton McLaren'a geri döndü ve 2006'da GP2 Serisine geçmeden önce F3 seviyesinde bir sezon daha yarıştı. 2006 Hamilton'ın, F1'e geçmeden önce tek koltuklu serilerde yarıştığı son yıl olmuştu.

Hamilton F1'e McLaren yerine Williams ile katılsaydı kariyerinin nasıl bir seyir izleyeceğini söylemek neredeyse imkânsız.

39 yaşındaki pilot daha önce de takıma duyduğu hayranlıktan bahsetmişti. 2020 yılında Williams ailesinin takımın yönetiminden çekilmesinin ardından Hamilton, "[Nigel] Mansell'in ya da DC'nin [David Coulthard] araçlarından birini sürmeyi hayal ettiğimi hatırlıyorum."

"Ama bu benim için hiçbir zaman gerçek bir seçeneğe dönüşmedi. İşte o zaman Mercedes'e geçtim." dedi.

Hamilton'ın çaylak yılı olan 2007'de Williams, Nico Rosberg ile çok yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Rosberg ve Hamilton o zamanlar birbirlerini karting günlerinden tanıyan iyi arkadaşlardı.

İkili, Brackley merkezli takım turbo-hibrit çağının başlangıcında baskın bir konuma geldiğinde Mercedes'te ünlü bir rekabeti ortaya çıkardılar.

Hamilton, Mark Webber'in ayrılmasının ardından takıma doğal bir uyum sağlayacaktı. Williams, İngiliz bağları ve ham yarış yeteneği göz önüne alındığında Hamilton'ı uzun vadede takımda tutmak için çok uğraşabilirlerdi.

Ancak takip eden yıllarda Williams, 2008'den 2013'e kadar altıncılıktan daha ileri bir derece elde edemediği için büyük ölçüde rekabetsiz kaldı.

Kariyerinin henüz başında olan Hamilton, muhtemelen daha rekabetçi araçlarda yeni bir mücadele arayacaktı. Şu anda yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton'ı belki de alternatif bir kariyer yoluna götürebilirdi.