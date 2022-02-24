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Formula 1 Haberler

Hamilton: "We Race As One'un kaldırılması, gerçekten harekete geçiş için umut verici"

Lewis Hamilton, Formula 1 yönetiminin diz çökme seremonisini kaldırmasının ve eyleme geçiş sürecine girmesinin "makul bir karar" olduğunu savunuyor.

Hamilton: "We Race As One'un kaldırılması, gerçekten harekete geçiş için umut verici"
Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
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F1 yönetimi, Şubat ayının başında tüm pilotların diz çökerek dünyada yaşanan olaylara karşı bir arada duruşunu temsil eden "We Race As One" seremonisinin kaldırıldığını duyurmuştu. We Race As One seremonisi, 2020 yılında, ABD başta olmak üzere birçok ülkede gerçekleşen aktivist hareketlerin akabinde başlatılmıştı.

Formula 1 patronu Stefano Domenicali, We Race As One'un kaldırılmasını duyururken, "F1'in 'temsili hareketlerden eylem planlarına geçiş' sürecine girdiğini, 2025'in sonuna kadar mühendislik programına ayırdıkları fonları arttıracaklarını" söylemişti.

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel "F1'in seremoniyi kaldırmasının sürpriz olduğunu" söylerken, McLaren pilotu Lando Norris pilotların halen dünyaya mesaj vermek için istedikleri şekilde davranabileceklerini düşünmekte.

We Race As One'un kaldırıldığının duyurulduğu sırada F1 yönetimi, bu konuda Lewis Hamilton'ın bilgilendirildiğini de belirtmişti. Hamilton, motorsporlarının "değişimi ve farklılıkları savunması" gerektiğine dair düşünceleri en yüksek sesle kamuoyuna aktaran pilot olmuştu. 

Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes

Photo by: Mercedes AMG

Çarşamba günü Barcelona'da konuşan Hamilton, Domenicali'nin "temsilden eyleme geçiş" düşüncesinin gayet mantıklı olduğunu ve bunun yakın gelecekte pozitif yönde değişime yol açacağını umduğunu söyledi.

"Artık herkes bir şeylerin farkında, bu nedenle ileride atılacak adımları dört gözle bekliyorum."

"Geçtiğimiz yıl tüm takımlara bu tür hareketlere katılımın önemiyle ilgili birçok kez çağrıda bulundum, her takım farklılıkları arttırmak için çabada bulundu diyebilirim."

"Sanırım insanlar sürekli konuşup jestlerde bulunmak yerine gerçekten çaba sarf etmeyi tercih ediyor."

"Bir seremoniye ihtiyacımız olup olmadığını bilmiyorum. Bunu istediğimiz an gerçekleştirebilmeliyiz. Geçtiğimiz sene tek bir slogan altında toplandığımız o anlarda çok daha fazlasını yapabileceğimizi, etki yaratabileceğimizi hissettim."

"Fakat neler yapabiliriz henüz bilmiyorum."

Mercedes, 2020 ve 2021 sezonlarında "ırkçılığa hayır" mesajı vermek amacıyla tamamen siyah bir renk düzeniyle yarışmıştı. Takım bu sene klasik gri renk düzenine geri dönerken, siyah renk aracın ana renklerinden biri olarak yer almaya devam edecek.

Mercedes ve Hamilton, 2020'nin Aralık ayında yine farklılıkları arttırmayı amaçlayan "Accelerate 25" programını başlatmışlardı. Programın orijinal hedeflerinin ötesine geçtiği ve "umut verici bir ilerleme kaydettiği" belirtiliyor.

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