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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Hamilton: "We Race As One sadece birkaç kelime; değişim için daha fazlası gerekiyor"

Lewis Hamilton, Avusturya'da yaşanan taraftar tacizlerinin ardından Formula 1'i daha fazla harekete geçmeye çağırdı ve We Race As One kampanyasının "sadece birkaç kelime" olduğunu söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Hamilton: "We Race As One sadece birkaç kelime; değişim için daha fazlası gerekiyor"
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F1, Avusturya Grand Prix'si öncesinde, taraftarların yarış hafta sonu boyunca diğer seyircilerden tacize, ırkçılığa ve homofobik davranışlara maruz kaldıklarını bildirmelerinin ardından "kabul edilemez" davranışları kınayan bir bildiri yayınladı.

F1, pazar günkü yarış için taraftar bölgelerine ekstra güvenlik çalışanları ekleyerek harekete geçti ve şimdi, yaşananlar hakkında organizatörler ile görüşme yapacak.

Hamilton, bu davranışları "iğrenç" olarak nitelendirdi. Son dünya şampiyonu Max Verstappen de olanların "şok edici" olduğunu söylerken, Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, F1'in sorumlu kişileri ömür boyu yasaklaması gerektiğini açıkladı.

Yarıştan sonra konuşan Hamilton'a, 2020'de başlatılan We Race As One CSR kampanyasıyla yapılan çalışmalar gibi, bir fark yaratmak ve tacizin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için sürücülerin ve F1'in neler yapabileceği soruldu.

Hamilton, değişimin "verilen mesajlara bağlı olduğunu" ve motor sporlarındaki kişilerin "çeşitlilik ve kapsayıcılık konusuna daha bağlı olmaları" gerektiğini söyledi.

Hamilton, "Bu, gittiğimiz yönü yansıtıyor ve aynı zamanda çoğunlukla taraftarlarımızın de ne olduğunu yansıtıyor."

"Harekete geçme zamanı. We Race as One iyi ama onlar sadece birkaç kelimeydi. Gerçekte bir şey yapmadı. Hiçbir yönde bir kaynak sağlanmadı, gerçekten fark yaratacak ve konuşmaları ateşleyecek bir program yoktu."

"Bu yüzden kesinlikle platformlarımızı kullanmamız gerekiyor. Gerçekten adım atmalı ve söylediğimiz şeylerden bazıları için gerçekten aksiyon almaya başlamalıyız. Sadece kelimeler söylemek yeterli değil."

"Bu kabul edilemez. Yeterli değil."

We race as one logo

We race as one logo

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton, geçtiğimiz hafta üç kez dünya şampiyonu Nelson Piquet Sr'ın ırkçı söylemlerine maruz kalmasının ardından F1'in daha fazla aksiyon alması gerektiğini belirtmişti.

Hamilton, çeşitliliği ve kapsayıcılığı geliştirerek F1'deki değişime yardımcı olmak için Mission 44 planına 20 milyon sterlinin üzerinde bağış yaptı ve ayrıca endüstride yeterince temsil edilmeyen gruplara burs vermek için Mercedes ile Ignite vakfını kurdu.

F1 ise, COVID-19 pandemisine ve dünyadaki ırkçılığa karşı 2020'de We Race As One'ı başlattı.

F1, bu yıl öncesinde kampanyayı revize ederek dikkatleri sürdürülebilirlik ve topluluğun yanı sıra, çeşitlilik ve kapsayıcılık olmak üzere üç temel noktaya çekti. Seri aynı zamanda üniversite öğrencileri için bir dizi burs finanse ediyor ve onlara sektörde yer almaları için bir yol sunuyor.

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