Hamilton, W15'in "maksimumunda" olduğunu düşünüyor

Lewis Hamilton, Mercedes'in 2024 Formula 1 aracının daha fazla güncelleme yapılmadan "maksimum" performans seviyesinde çalıştığını ve yalnızca bir ayara yanıt verdiğini söylüyor.

Hamilton, Pazar günü 2024 İspanya Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen'in ve Lando Norris'in ardından, üçüncü oldu.

Bu sonuç, Hamilton'ın bu sezondaki şimdiye kadarki en iyi sonucu ve 2023 Meksika GP'sinden bu yana ilk kez podyuma çıkabildi. Hamilton bu sonucu, "sonunda iyi bir sonuç elde etmek için büyük bir motivasyon" olarak nitelendirdi.

"Yavaş yavaş yaklaşıyoruz."

"Geçen yıl burada çok hızlıydık, bu yüzden biraz temkinli olmak gerekiyor, ama son birkaç yarışta nispeten rekabetçi olduğumuzu söyleyebilirim.”

"Yani, bence biraz arayı kapattık, ama hala bulmamız gereken birkaç ondalık saniye var. Hepimiz el birliğiyle çalışmalı ve zorlamaya devam etmeliyiz." diye ekledi basın toplantısında Hamilton.

Mercedes'in, son zamanlarda yeni bir ön kanat konsepti ve daha hafif bir zemin ile güncellenen W15 paketine hâlâ ince ayar yapıp yapmadığı sorulduğunda, Hamilton şöyle yanıtladı:

"Hayır, bence şu anki maksimum bu.”

"Ama her zaman küçük değişikliklerle ince ayar yapıyoruz. Yani, her zaman ince ayar yapıyoruz ve yıl boyunca ayarlamaya devam ediyoruz.”

"Ama öndekilerle rekabet edebilmek için bazı ekstra parçaları eklememiz gerekiyor."

Hamilton, yarışın başında takım arkadaşı ve erkenden liderliğe yerleşen George Russell tarafından geçildikten sonra tekrar mücadele etmek zorunda kaldı, ancak Cumartesi günü Norris ve Verstappen'in arkasında yılın en iyi sıralama sonucunu alarak elde ettiği üçüncülük pozisyonunu geri kazanabildi.

2024'teki istikrarsız sıralama sonuçlarından bahsettikten sonra, Hamilton aracının, mevcut kurallar döneminin başından beri denediği ayarlamalarda sadece tek bir ayara yanıt verdiğini ve lastik hazırlığında bir zayıflık olduğunu açıkladı.

"Tempomuz, temelde olduğumuz yerde, bu hafta sonu üçüncü ya da dördüncü olabilirdik" dedi.

"Fakat bana göre aracımız genel anlamda oldukça hassas ve bu da genellikle dengesiz olduğu anlamına geliyor. İyi bir dengeye sahip olduğu ve virajlarda iyi olduğu anlar çok nadir."

"Son birkaç yılda ayarla ilgili çok deneme yaptım, ama araç gerçekten sadece tek bir ayarı seviyor.”

"Yavaş yavaş daha hoş sürülebilir hale geliyor. Ve nihayetinde lastikler. Lastikler benim için büyük bir sorun oldu.”

"Yani, bu hafta sonu yarı yarıya iyi olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yarışlar boyunca bazı iyileştirmeler yapabilirsem, daha fazla performans potansiyeli olduğunu düşünüyorum." dedi Hamilton.