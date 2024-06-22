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Formula 1 İspanya GP

Hamilton: "W15, öndekilerle mücadele edebileceğimiz bir araca dönüşüyor"

Lewis Hamilton, sezon boyunca fabrikadaki çalışmaların sonunda meyvelerini vermeye başladığına inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Kanada Grand Prix'sinde sezonun en iyi sonuçlarını elde eden Mercedes pilotları, 10. yarış olan İspanya Grand Prix'sine de iyi bir başlangıç yaptı.

Hamilton, cuma günü gerçekleşen ikinci antrenman seansında zirveye yerleşirken; sıralama turlarında üçüncü sırayı elde etti. 

Takım arkadaşı George Russell da yarışa Hamilton ile aynı çizgide dördüncü sıradan başlayacak.

Hamilton, takımın son zamanlardaki ilerlemesini fabrikadaki takım çalışmasına bağlıyor ve pazar günkü yarışta öndekilere baskı kurabilmeyi umuyor.

"İlk üçe girdiğim için çok mutluyum."

"Tabii ki pole pozisyonunu kazanmayı beklemiyordum ama oraya çok yakındık. Bunun için çok mutluyum." 

"Oldukça zor bir yıl oldu, fabrikadaki herkes çok çalıştı ve bu aşamalı adımları görmeye başladık."

"İleriye doğru büyük adımlar attık ve bu gerçekten fabrikada tasarım üzerinde çalışan, bu yarışlara getireceğimiz yeni parçaları yapmaya çalışan bütün çalışanlara bağlı."

"W15, yavaş yavaş öndekilerle mücadele edebileceğimizi umduğumuz bir araca dönüşüyor."

"George da harika bir iş çıkardı, umarım yarışta öndekilere baskı uygulayabiliriz." 

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