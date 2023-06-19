Hamilton: "W14'ün karakteristiği Red Bull'u yenebilecek seviyede değil"

Lewis Hamilton, İspanya'nın ardından Montreal'de de podyuma çıkmayı başardı ve son yarışlardaki çıkışını sürdürmüş oldu.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, "Harika bir hafta sonu oldu. Koşullar çok zordu ama artık aracın iyi bir aralıkta ve biraz daha doğru yolda olduğunu görmek güzel."

"Mücadelenin içinde olmak, Aston Martin ve Fernando ile mücadele etmek harikaydı. Üst üste iki yarıştır podyumda olmak bizim için çok güzel. Monako'da da dördüncüydük, yani kesinlikle yaklaşıyoruz. Sanırım sezonun geri kalanı büyük bir gelişim savaşına dönecek."

"Max'in ekibi muhtemelen şimdiden gelecek yılın aracı üzerinde çalışıyor, bu yüzden gözümüzü bugünden ziyade gelecek yıla da odaklanmamız gerekiyor ama evet, burada olmaktan mutluyum." dedi.

Aston Martin ile aralarındaki fark sorulduğunda Hamilton, "Gözlemlediğim kadarıyla düşük hızlardaki performans ve arka taraf farklı. Max'in arkasında olmayı da deneyimledim ve arkası çok güçlü."

"Arka tarafı hareket etmiyor ve virajlardan çıkarken muhtemelen bana on araç boyu fark atıyor."

"Bence Fernando frenajda çok güçlü. Özellikle 10. ve 2. virajlarda çok hızlı. O yerlerde benden epey zaman alıyordu." dedi.

Hamilton, Alonso ve Verstappen'le podyuma çıkmaktan memnun olduğunu da ekledi.

"Kariyerlerinde inanılmaz işler başarmış bu ikiliyle burada mücadele etmek bir ayrıcalık. Bence bu oldukça ikonik bir ilk üç."

"Sanırım daha önce böyle bir ilk üç hiç olmadı. Umarım daha fazlası olur. Fernando'nun da dediği gibi, aramızda büyük bir saygı var, bu sayede birbirimize çok yakın yarışabildik ve birbirimize güvendik."

"Bir noktada araç anlamında daha benzer olmamız umuyorum ve o zaman gelecekte çok daha heyecanlı yarışlar seyredeceğimizi düşünüyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, congratulate each other on the podium Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull'un ve Verstappen'in çok önde olmasından ötürü hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Hamilton, "Bunun da ötesinde. Yani öyleyse bile artık bir hayal kırıklığını aştı."

"Bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz. Neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyorsunuz, onların inanılmaz performansı karşısında yapabileceğim hiçbir şey yok."

"Aston Martin ya da biz daha fazla performans bulamazsak veya yarış dışı kalmazlarsa, bu yıl her yarışı kazanmaları muhtemel."

"Red Bull'un sahip olduğu performans avantajını mevcut yönetmelikler altında bulmak hiç kolay değil."

"Turun belli noktalarında bizden yere basma gücü anlamında 30 puan öndeler, dolayısıyla yapmamız gereken bazı işler var. Fakat bu sinir bozucu bir durum değil, dediğim gibi sabırsızlanıyorum."

"Öncelikle tekrar ön tarafa döndüğüm için mutluyum ve bir noktada her şeyin biraz daha dengeli olmasını umuyorum. Böylece 2021'de yaptığımız iyi yarışlardan bazılarına geri dönebiliriz."

"Üçümüzün de sıkı bir mücadele içinde olması harika olurdu."

Hamilton, güncellemelere rağmen aracın karakteristik anlamda sezon başından farklı olmadığını söylüyor.

"Doğrusu sezona başına göre çok büyük bir fark hissetmiyorum. Aracın farklı hissettiren bazı unsurları var ve tabii ki güncelleme ile birlikte durum değişti ama sadece araca biraz daha fazla yere basma gücü geldi."

"Araç özellikleri yılın başındakine çok ama çok benziyor ve bu nedenle gelecek yılın aracı için bu farklı şeylerin çoğunu çıkarmamız ve kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor."

"Bu araç karakteristik açıdan henüz Red Bull'u yenebilecek bir araç değil. Bu yüzden üzerinde çalışmamız gerekiyor."

"Örneğin, bu pist çok engebeliydi ve bence herkes mücadele ediyordu ama bizim aracımız fazla sertti."