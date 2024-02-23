Hamilton: " W14 üzerinde değişiklik yapılmasını söyledim 'yanılıyorsun' cevabını aldım"

Geçen sezon Mercedes, bir önceki yıl sadece tek bir yarış kazanmasına rağmen W14'te zero-pod konseptine devam etmeyi tercih etti. George Russell Brezilya'da Mercedes'in 2022'deki tek galibiyetini alırken Hamilton'ın spordaki ilk galibiyetsiz sezonunu geçirmişti.

Hamilton'ın takımla tartıştığı konunun bu olup olmadığını hiçbir zaman açıklamadı. Ancak sezonun açılış yarışından sonra BBC'nin Chequered Flag podcast'ine araçla ilgili endişelerini dile getirdiğinde Mercedes'in kendisini "dinlemediğini" söylemişti.

Şimdi, Netflix'in Drive to Survive programının son sezonundan bir kesitte, yedi kez Dünya Şampiyonu, konuşmaya çalıştığında Mercedes'in onu nasıl tamamen susturduğunu hatırladığını söyüyor.

Hamilton, "Ekibe şikâyette bulunduğumu ve 'bakın, bu değişiklikleri yapmak zorundayız, aksi takdirde gideceğimiz yol bu ve sonumuz da bu olacak' dediğimi hatırlıyorum."

"Lütfen, lütfen bu konuda bir şeyler yapın."

"Ne yaptığımızı biliyoruz, yanılıyorsun dediklerini hatırlıyorum."

"Bu kesinlikle ilginç bir andı. Ben de, tamam, geri çekiliyorum, kimsenin ayağına basmak istemiyorum, dedim."

Lewis Hamilton, Mercedes W14 Fotoğraf: Erik Junius

"Sonra sezona girdiğimizde tekrar konuştuk ve 'ah, belki de haklıydın' dediler." dedi.

Mercedes 2023 sezonunda yarış kazanamadı. Hatta takım Monaco Grand Prix'si öncesinde aracı elden geçirirken zero-pod konseptini kaldırdı ve başka önemli değişiklikler de yapmıştı.

Markalar Şampiyonasını ikinci, Sürücüler Şampiyonasını da Hamilton'ın 3. sırada bitirmesine rağmen, 2023'ün galibiyetsiz geçmesi Britanyalı pilotun galibiyet serisinin 45 yarışa çıktığı anlamına geliyor.

Hamilton W14'ü selefinin "kötü kız kardeşi" olarak tanımlarken, Britanyalı pilot kazanmanın nasıl bir his olduğunu neredeyse unuttuğunu söyledi.

Hamilton, "Amacım tekrar zirveye çıkmak ve tekrar bir şampiyonluk kazanmak. Ama sonra 2023'te araca bindik ve bu [2022'nin] kötü kız kardeşiydi."

"Kazandığımı gerçekten hatırlayamıyorum, dürüst olmak gerekirse bir dakika gibi oldu."

"O duygunun ne olduğunu hatırlamıyorum. Olan oldu, bunu kabullenmeli ve doğru yapmadığımızı, yanlış karar verdiğimizi kabul etmeli ve çok geç olmadan doğru yönde büyük adımlar atmaya başlamalıyız." dedi.

Gelecek sezon Mercedes'i Ferrari ile değiştirecek olan Hamilton, Maranello takımı için yarışmak üzere çok yıllık bir anlaşma imzaladı.