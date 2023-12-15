Hamilton: "W14 kazanabilecek bir araç değil, gelecek yıl bunu değiştirmeye çalışacağız"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2024'te yapı olarak daha farklı bir araç istediğini açıkça söylüyor.
Mercedes bu yıl gerçekleştirilen yarışların hiçbirisinde zafere ulaşamadı ve takımın galibiyet hasreti bir yıla çıktı.
2021 Suudi Arabistan GP'den bu yana yarış kazanamayan Hamilton için sezonun en çarpıcı noktası muhtemelen Macaristan'da aldığı pole pozisyonuydu. Kendisi de bunu ve Amerika'daki podyumu işaret etti.
2023 yılında kendisi için olumlu şeylerin ne olduğu sorusuna Hamilton, "Birkaç tane olumlu an vardı."
"Bence Budapeşte'de pole pozisyonu almak bunlardan biri çünkü bu yıl aracı ilk sürdüğümde bunun mümkün olacağını düşünmemiştim."
"Austin'de yaptığımız atılım ve birkaç tur daha atabilseydik galibiyet için yarışabileceğimiz gerçeği pozitifti."
"Bu aracı yavaş yavaş daha rekabetçi bir araca dönüştürdüğümüzü görmek de güzeldi."
"Sürmesi gittikçe daha keyifli hale geldi ve geriye gitmek yerine gerçekten ileriye gittiğiniz bir pozisyonda olmak pozitifti."
"Yine de bu hâlâ kazanan bir araç değil. Gelecek yıl için değiştirmemiz gereken şey de bu."
"Hayalimiz, gelecek yılın Şubat ayında piste çıktığımızda bu aracının bir kopyası olmaması ya da tamamen aynı hissi vermemesi olacak."
"Şahsen bunu başaracağımıza eminim." cevabını verdi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
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