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Formula 1 Las Vegas GP
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Hamilton, W14 hakkındaki hayal kırıklığını tekrarladı

Lewis Hamilton, W14’ün şampiyonluk adayı değil, “yarış kazanacak” bir otomobil bile olmadığına inandığını açıkladı.

Editör Burak Yasul
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Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in the post Qualifying Press Conference

Mercedes üst üste ikinci yılda da şampiyonluk mücadelesinden uzak kaldı. Tüm odağını 2024’e çeviren takım, Red Bull ile en azından rekabet edecek hale gelmeyi hedefliyor.

Mercedes, bu yılki otomobilin istenilen seviyeye gelmemesinin ardından Brackley’de W15’i geliştirmek için çok çalışıyor.

2022’ye kadar kariyeri boyunca her sezon en az bir yarış galibiyeti alan Hamilton’ın, son yarış galibiyetinin üzerinden iki yıl geçti.

Red Bull’un hâlâ rahat bir şekilde önde olduğu görünüyor. McLaren hatta gününde olan bir Ferrari’nin de gümüş okların önünde olduğu düşünüldüğünde, Hamilton bu kötü gidişe yakın zamanda dur diyebileceklerinde emin değil.

Sky Sport’a verdiği demeçte Hamilton, "Hâlâ dünya şampiyonu olabilecek bir otomobil değil, hatta muhtemelen yarış kazanacak bir otomobil bile değil."

"Gelecek yıl için üzerinde çalışmamız gereken konu bu."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14

“Ancak her iki durumda da Ferrari’nin önünde kalmaya çalışacağız. Markalar şampiyonası ikinciliği için yarışıyor olmamız başladığımız noktadan bakıldığında inanılmaz. Bu yüzden bu pozisyonu koruyabileceğimiz konusunda umutluyum." dedi.

Takım arkadaşı George Russell duruma biraz daha iyimser bakıyor. Bu hafta sonu Las Vegas’ta bir fırsat yakalayabileceklerini düşünüyor.

Russell, "Kesinlikle biraz bilinmeyen olacak. Çünkü bu Pirelli lastikleri en iyi zamanlarda bile zorluk çıkarabiliyor. Bu lastikler sıcak iklimlerde çalışmak için geliştirildiler."

"Her zaman asfalt sıcaklığı hakkında konuşuyoruz. Bu lastikler normalde 30-60 derece aralığında çalışır. Oysa Las Vegas için tahminler 10-15 derece aralığında."

"Yani, lastiklerin alıştığının iki katı daha soğuk. Bu yüzden sıralama turlarında lastik ısıtmak zor olacak. Yarışta ise lastikler çok fazla ufalanacak."

"Bu yüzden fırsatlarla dolu bir hafta sonu olacak. Ama kim bilir, piste çıkarız lastikler iyi performans gösterir. Son zamanlarda gördüğümüz gibi onları aynı sırada görürüz." dedi.

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