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Formula 1 Mexico City GP
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Hamilton: "W14 Austin'e kıyasla gece ve gündüz kadar farklı"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, W14 araçlarının bir önceki yarış Austin'in ardından bu hafta sonu Meksika'daki sürüşünde yaşadığı değişiklik karşısında şaşkın olduğunu kabul etti ancak yine de önde olma konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Hamilton, Meksika'da Cuma günkü ikinci antrenman seansında 7. olurken, ilk antrenmanda yerini Formula 2 sürücüsü Frederik Vesti'ye bırakan George Russell 10. sırada kaldı.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, Meksika'nın kendileri için iyi geçmesini ve Hamilton'ın ilk 3'ü zorlamasını umduklarını söylese de Hamilton, araçlarının Austin'e kıyasla geceyle gündüz kadar farklı hissettirdiğini söyledi.

2. antrenman seansından sonra konuşan Hamilton, "O kadar da harika değil. Çok kötü değil, ancak en iyisi değil. Aracın içinde biraz zorlandım."

"Araba geçen haftaya kıyasla gece ve gündüz kadar farklı. Ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Bununla ne elde edeceğinizi asla bilemezsiniz. Bazı günler harika, bazı günler değil."

"Temiz bir turu çıkarmak zor. Bence kesinlikle performans var, sadece onu çıkarmaya çalışıyoruz ve bu hafta sonu belki de sadece aero haritasıyla ya da her neyse araç oldukça sınırda."

"Bu yüzden gece boyunca bunun üzerinde çalışacağız ama Austin'deki ilk güne kıyasla kesinlikle eğlenceli bir gün değildi. Biraz kötüydük ama umarım bu gece bir şeyler bulabiliriz ve yarın belki aracı kullanmak daha güzel olur." dedi.

Mercedes'in Cumartesi günü ne kadar gelişebileceği sorulduğunda ise Hamilton şunları ekledi: "Emin değilim. Tekrarlamam gerekirse, bu araçla ne bekleyeceğinizi asla bilemezsiniz. Belki değişiklikler yaparız ve hızımızı arttırırız."

"Bence ilk üçe girmeye daha yakın olmak için kesinlikle biraz performans vardı ama bu performansı elde etmemizi nasıl kolaylaştıracağımızı bulmamız gerekiyor. İşte bunun üzerinde çalışacağız."

Autodromo Hermanos Rodriguez, 2015 yılında F1 takvimine geri döndüğünden beri Mercedes'in daha az başarılı olduğu pistlerden biri oldu. Buna rağmen geçen yıl zor bir sezonun ortasında Hamilton hem sıralamalarda, hem de yarışta güçlü performans sergilemişti.

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