Hamilton: "W13'ün içinde sanki bir hayalet var gibi hissediyordum!"

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Kendi standartlarında kabus dolu bir sezonu geride bırakan Mercedes, bırakın şampiyonluk mücadelesini, çoğunlukla galibiyet mücadelesinden dahi uzak kaldı.

Sezonun ilk yarısını dalgalanma sorununu kontrol altına almaya çalışarak geçiren takım, İspanya, Silverstone ve Macaristan gibi hafta sonlarında adımlar attıktan sonra ABD GP'sinde tam anlamıyla toparlanmayı başardı.

Mercedes'in resmi internet sitesine bir röportaj veren Hamilton, sezon boyunca "araçta bir hayalet varmış gibi" hissettiğini söylüyor.

Hamilton, "Sezon içinde attığımız ilk adım Barselona'ydı, arabada daha fazla potansiyel olduğuna dair ilk ipucumuz buydu."

"Ancak kısa süre sonra fazla hayalci olduğumuz ortaya çıktı, nitekim sonraki birkaç yarış yine zorlu geçti. Sanki araçta bir hayalet vardı ve sorunlar sürekli geri geliyordu."

"Bu yarışları sezonun ilk çifte podyumunu elde ettiğimiz Fransa izledi, bunun yanı sıra Austin'de de güncellemelerimiz iyi çalışıyordu."

"Bunu yapabileceğimizi biliyordum, yeniden başarılı olacağımızdan da hiç şüphe duymadım; ancak bu yıl çok fazla deneme yanılma ve çok fazla başarısızlık vardı."

"Güncellemelerin işe yaramadığı zamanlar oldu, farklı şeyler denediğimiz ve işe yaramadığı zamanlar oldu. Pek çok şey denedim ve pek çok kez başarısız oldum -ama bu sayede daha çok öğreniyor ve gelişiyorsunuz."

"Bu yılın teması buydu: tüm sezon başarısızlık, egoları yıkmak, daha iyi ilişkiler kurabilmek içindi. Bu açıdan bakıldığında gerçekten güçlendirici bir yılı geride bıraktık." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Kariyerinde ilk kez bir sezonu galibiyet veya pole pozisyonu alamadan kapatan Hamilton, yine de birçok olumlu ders çıkarttığını söylüyor ve yanında durmaya devam eden tüm taraftarlarına teşekkürlerini sunuyor.

Hamilton, "Herkes için çok zor bir yıl oldu, benim için de beklemediğim şekilde zorlu geçti -yine de bunun için inanılmaz derecede minnettarım.

"Bu yıl bir erkek olarak, içsel güç açısından, diğer birçok yılda olduğundan daha fazla olgunlaştığımı hissettim."

"Sanırım bu yıl taraftar desteği açısından da kariyerimdeki en iyi yıl oldu. Dünyanın gerçekten zor bir dönemden geçtiği bir zamanda bu gerçekten takdire şayan.

"Ayrıca hiç kimsenin heyecanını kaybetmemesi de çok güzel. Şu anki taraftarlar, bugüne kadar gördüğüm en heyecanlı ve en tutkulu taraftarlar, bu yüzden daha da fazla destek gördüğümü hissediyorum. Sanki herkesle bir yolculuğa çıkmış gibiyim." dedi.