Hamilton: "W13'ü son kez kullanmaktan kaçmak için 'hasta taklidi' yapabilirim"
Lewis Hamilton, W13'ü Abu Dabi sonrası testte kullanmamak için 'hasta taklidi yapabilirim' diye şaka yaptı.
Sezonun ikinci yarısında gelişme göstermesine rağmen Mercedes'in bu sezonki tek galibiyeti, George Russell'ın Sao Paulo GP'de aldığı galibiyet oldu.
Bu Hamilton'a Abu Dabi yarışı için galibiyet umudu verse de, bu gerçekleşmedi.
2022 sezonu Britanyalı pilot için, W13'teki teknik bir sorunla yarıştan çekilmesiyle sona erdi.
Araç yavaşlamaya başladığında Hamilton dördüncü sıradaydı, ardından pite girerek yarıştığı 16 sezondaki ilk galibiyetsiz sezonunu elde etmiş oldu.
Yedi kez Dünya Şampiyonu, W13'ü tekrar sürmemek için salı günü Yas Marina'da yapılacak testlerden kaçmaya çalışacağını söyledi.
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Hamilton, Abu Dabi GP'de basına, "Teste çıkmamak için hasta olduğumu ya da sırtımın ağrıdığını söyleyebilirim." şeklinde şaka yaptı.
Hamilton, Pilotlar Şampiyonası'nda sezonu Russell'ın 35 puan gerisinde 240 puanla altıncı sırada tamamladı. Mercedes ise Takımlar Şampiyonası'nda üçüncü oldu.
Pazar günü yarış dışı kalmasının ardından Sky Sports'a konuşan Hamilton, W13'ün istedikleri türde bir araç olmadığını söyledi.
Hamilton, "Sonuç olarak, sezona istemediğimiz bir araçla başladık ve yine o araçla bitirdik."
"Sezon boyunca aracı geliştirmeye çalışsak da Abu Dabi'de gördüğünüz gibi temelde araç hep aynıydı." dedi.
Schumacher, Abu Dabi yarışı sonrası donut yaparken takımdan uyarı aldı
Ferrari, Red Bull’a karşı güncelleme savaşını neden kaybettiğini açıkladı
Son Haberler
Doohan ve Gasly, 2022'nin son testinden memn
Jack Doohan ve Pierre Gasly, Abu Dhabi testinde yaptıkları sürüşten memnun olduklarını söylediler.
Sargeant: "Testin sonlarına doğru araçta çok rahat hissettim"
Williams pilotu Logan Sargeant, yeni takımıyla katıldığı sezon sonu testinden yüzü gülerek ayrılıyor.
Shwartzman: "Abu Dhabi testi, hızımızın kanıtı oldu"
Robert Shwartzman, Abu Dhabi'deki Formula 1 testinde Carlos Sainz ve Charles Leclerc'e yakın olmasının, hızının bir göstergesi olduğu görüşünde.
Vettel, Aston Martin'in strateji hatasına üzülüyor
Aston Martin, Takımlar Şampiyonası'nı Alfa Romeo ile aynı puanda tamamladı, ancak önceki sonuçlar nedeniyle İsviçre takımı sezonu önde noktaladı.