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Hamilton: "W13'te önde olmamızı sağlayacak potansiyel var"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, tıpkı George Russell gibi yeni W13'ün iyi bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Hamilton: "W13'te önde olmamızı sağlayacak potansiyel var"
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Mercedes, sezon öncesi testlerinde epey zorluk çekiyor gibi görünüyordu ve bundan ötürü de ilk yarış için beklentileri düşürmeye çalışıyorlardı.

Lewis Hamilton, W13'ün sahip olduğu potansiyelin kazanmalarını sağlayacak seviyede olduğuna inansa da, şu anda bunu ortaya koyabileceklerini pek sanmıyor.

Hamilton, yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Gerçek hızımızı önümüzdeki hafta daha net göreceğiz ama aşmamız gereken bazı engeller var."

"Eminim herkes şu anda en hızlı olmadığımızı anlıyordur. Aracımızda bizi zirveye taşıyacak potansiyel var ama onu çıkarabilmeyi ve bazı sorunları çözmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Biz de bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Bence herkes bu tümsekli pistte zorlandı ve hâlâ yapılacak çok fazla işimiz olduğunu bilerek testten ayrıldık. Yine de takım içerisinde, karşılaştığımız her sorunun üstesinden gelebileceğimize dair devamlı bir güven hissi var ve yapacağımız şey de bu olacak."

"Tüm bu sorunların üstesinden gelecekleri konusunda fabrikadaki tüm çocuklara güveniyorum. Kesin olan şey şu ki mücadele ruhumuzu ilk yarışa taşıyacağız!"

George Russell da hâlâ performans olarak eksik kaldıkları noktalar olduğuna dikkat çekiyor.

"Testler verimli geçti ve aynı zamanda epey ilgi çekiciydi çünkü 2022 araçları ve lastikleri hakkında öğrenecek çok şey vardı. Bu açıdan çok az dayanıklılık sorunuyla programımızı tamamlamayı başardık."

"Araçtan tüm performansı çıkarmaya ve sınırları zorlamaya çalışıyorsunuz, bunu yaparken çok zıplıyorsunuz. En rahatı değil ama performans olduğu sürece rahatlığı pek umursamıyorum. Şu anda rakiplerimizin bir adım gerisindeyiz ve aracı daha iyi anlamak için hem şimdi hem de gelecek hafta yapacak çok işimiz var."

"W13'te çok fazla potansiyel görüyorum ve çocukların derinlemesine analiz yapacağıma eminim. Bence dalgalanma aracı doğru noktayı bulmamıza etki ediyor."

"Takım buna bir çözüm bulmak için çok çalışıyor. Bu, uzun bir sezon ve temel olarak performansımız var, sadece onu çıkarmayı öğrenmeliyiz."

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Motorsport Images

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