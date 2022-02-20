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Hamilton: "W13'le ilgili izlenimlerim çok iyi"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yeni W13'le yaptığı ilk sürüşün ardından mutlu olduğunu ve testin sorunsuz geçtiğini söyledi.

Hamilton: "W13'le ilgili izlenimlerim çok iyi"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, geçtiğimiz cuma günü, 2021 Abu Dhabi'den sonra ilk kez bir F1 aracının direksiyonuna geçti.

Sabah bölümünde yeni W13'ü ilk George Russell sürerken, öğleden sonra direksiyona Hamilton geçti. Mercedes testin başarılı geçtiğini doğrulamıştı.

Testin ardından Hamilton da ilk izlenimlerini paylaştı ve her şeyin yolunda olduğunun altını çizdi.

Yedi kez dünya şampiyonu, "Rüzgar çok kuvvetli, pist ıslak ve tabii ki çok soğuk."

"İlk turlar her zaman çok önemlidir çünkü her şeyin yolunda olup olmadığını, direksiyon başında rahat olup olmadığınızı öğrenmeniz gerekir."

"Fakat bizim için her şey yolunda gitti, özel bir sorun yoktu."

"Bazı noktalar var, özellikle kokpitte bir şeylerin değiştirilmesi gerekebilir ancak genel olarak ilk izlenimler çok iyi."

"Pek çok insan bana endişeli olup olmadığımı soruyor. Aslında sakinim, ruh halim gayet iyi, duygularıma pek fazla kapılmamaya çalışıyorum ama direksiyonun arkasına döndüğüm andan itibaren heyecanlanıyorum."

"Sadece takım arkadaşım ve ben bu aracı kullanma fırsatına sahibiz ve bu gerçek bir ayrıcalık."

"Artık daha yaşlı olmama rağmen bugün bir çocuk gibi hissediyorum, mutluyum, işe geri dönmeye hazırım ve gelecek haftayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Mercedes AMG

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