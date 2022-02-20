Hamilton: "W13'le ilgili izlenimlerim çok iyi"

Yedi kez dünya şampiyonu, "Rüzgar çok kuvvetli, pist ıslak ve tabii ki çok soğuk."

"İlk turlar her zaman çok önemlidir çünkü her şeyin yolunda olup olmadığını, direksiyon başında rahat olup olmadığınızı öğrenmeniz gerekir."

"Fakat bizim için her şey yolunda gitti, özel bir sorun yoktu."

"Bazı noktalar var, özellikle kokpitte bir şeylerin değiştirilmesi gerekebilir ancak genel olarak ilk izlenimler çok iyi."

"Pek çok insan bana endişeli olup olmadığımı soruyor. Aslında sakinim, ruh halim gayet iyi, duygularıma pek fazla kapılmamaya çalışıyorum ama direksiyonun arkasına döndüğüm andan itibaren heyecanlanıyorum."

"Sadece takım arkadaşım ve ben bu aracı kullanma fırsatına sahibiz ve bu gerçek bir ayrıcalık."

"Artık daha yaşlı olmama rağmen bugün bir çocuk gibi hissediyorum, mutluyum, işe geri dönmeye hazırım ve gelecek haftayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.