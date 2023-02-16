Hamilton: "W13 bir yarış aracı gibi davranmıyordu ama W14'le her şey yolunda olmalı"

Mercedes, geçen yıl için tasarladığı W13'ten umduğunu bulamasa da yeni araçla ileriye doğru büyük bir adım atmayı ve yeniden zirve mücadelesine girmeyi hedefliyor.

Bugünkü lansman töreninden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hamilton şöyle konuştu: "Öncelikle, bunu defalarca söyledim biliyorum fakat Mercedes benim için bir aile gibi."

"Geçmişte dünya şampiyonlukları kazanmış olmamız tesadüf değil. Bunu yapabilme yeteneğinizi de birdenbire kaybetmezsiniz."

"Etrafımdaki tüm insanlara son derece güveniyorum. Fabrika sürekli geliştiriliyor, gittikçe büyüyor, daha fazla departman açılıyor ve sürekli daha fazla insan katılıyor."

"11 yıldır geldiğim ofiste oturduğumda, 'Tanrım, uzun zaman olmuş' diye düşünüyoruz ama herkes birlikte çalışmaktan hâlâ heyecan duyuyor. Tüm bunlar sanki geçmişte kalmış gibi hissettirmiyor, aksine her şey taptaze."

"Geçen yıl olanları beklemiyorduk, büyük güncellemelerimiz vardı ve büyük adımlar atacağımızı düşünüyorduk. Fakat sonrasında olanlar hepimiz için şoke ediciydi, dolayısıyla bu yıl herkes ayaklarını yere daha sağlam basıyor."

"Yaklaşımımız daha çok 'Belki en hızlı biz olmayacağız ama yaklaşma potansiyelimiz var' şeklinde olacak. Umarım yakın olur ve sezonun başında aradaki farkı kapatabilecek bir konumda oluruz."