Hamilton: "W13 bir yarış aracı gibi davranmıyordu ama W14'le her şey yolunda olmalı"
Lewis Hamilton, Mercedes W13'ün geçen yıl hiçbir noktada 'bir yarış aracı gibi davranmadığını' fakat yeni W14'le işlerin yoluna girmesini beklediğini söyledi.
Mercedes, geçen yıl için tasarladığı W13'ten umduğunu bulamasa da yeni araçla ileriye doğru büyük bir adım atmayı ve yeniden zirve mücadelesine girmeyi hedefliyor.
Bugünkü lansman töreninden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hamilton şöyle konuştu: "Öncelikle, bunu defalarca söyledim biliyorum fakat Mercedes benim için bir aile gibi."
"Geçmişte dünya şampiyonlukları kazanmış olmamız tesadüf değil. Bunu yapabilme yeteneğinizi de birdenbire kaybetmezsiniz."
"Etrafımdaki tüm insanlara son derece güveniyorum. Fabrika sürekli geliştiriliyor, gittikçe büyüyor, daha fazla departman açılıyor ve sürekli daha fazla insan katılıyor."
"11 yıldır geldiğim ofiste oturduğumda, 'Tanrım, uzun zaman olmuş' diye düşünüyoruz ama herkes birlikte çalışmaktan hâlâ heyecan duyuyor. Tüm bunlar sanki geçmişte kalmış gibi hissettirmiyor, aksine her şey taptaze."
"Geçen yıl olanları beklemiyorduk, büyük güncellemelerimiz vardı ve büyük adımlar atacağımızı düşünüyorduk. Fakat sonrasında olanlar hepimiz için şoke ediciydi, dolayısıyla bu yıl herkes ayaklarını yere daha sağlam basıyor."
"Yaklaşımımız daha çok 'Belki en hızlı biz olmayacağız ama yaklaşma potansiyelimiz var' şeklinde olacak. Umarım yakın olur ve sezonun başında aradaki farkı kapatabilecek bir konumda oluruz."
Mercedes W14
Fotoğraf: Mercedes AMG
Hamilton, takımın nasıl bir gelişim planı olduğu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
"Size stratejimizin ne olduğunu söyleyemem. Fakat takımdaki herkes kazanmak istiyor. Yani bir strateji ve gelişim planı var. Bize ayrıntılı olarak açıklandı ve takıma güvenim tam."
"Ancak dediğim gibi, aracı piste çıkarıp ne yaptığını ve bizi sınırlayan şeylerin neler olduğunu anlayana kadar bir yön belirleyip, oraya doğru gidemeyiz."
"Harika olan şey, iki güçlü sürücümüz var ve sürüş tarzlarımız aynı. Dolayısıyla, eğer sorunlar varsa, bunların ne olduğu hemen ortaya çıkacak."
Takımın odaklanması gereken alanların nereler olduğu sorusuna Hamilton, "Elbette var ama bunu size söyleyemem. Hemen hemen her şey, yani arka uçtan ön uca kadar her parça üzerinde çalışmak gerekiyor. Çoğunlukla aracın davranışıyla ilgili şeylerden bahsediyorum..."
"Geçen yılki araç, bir yarış aracının davranması gerektiği gibi davranmıyordu. Bu da sürücülerin güvenini azalttı."
"Bu yüzden yıl boyunca değişmesini istediğimiz şeyleri tekrar tekrar gözden geçirdik. Bunların artık çözüldüğüne inanıyoruz. Fakat bunların ne kadarının çözüldüğünü ve yapılması gereken daha fazla iş olup olmadığını araca geçtiğimiz zaman göreceğiz." cevabını verdi.
Takımın geçen yılki araçtan bu yıla taşımak istediği şeylere değinen Hamilton, "Yarış tempomuz geçen yıl çok güçlüydü. Hatta yarış tempomuz her zaman daha güçlüydü. Bu yüzden muhtemelen bu sezona taşımak istediğimiz tek unsurun bu olduğunu söyleyebilirim. Bir de dayanıklılık var."
"Bence bu ikisi kesinlikle devam ettirmek istediğimiz şeyler. Ancak diğer tüm unsurları yeniden keşfetmek, yeniden tasarlamak istiyoruz ve umarım daha verimli bir araca sahip oluruz." diye ekledi.
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