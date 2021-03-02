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Hamilton: "W12'yi sürmek için sabırsızlanıyorum"

Ekleyen:
, Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, W12'yi sürmek için sabırsızlandığını ve yeni sezon için hazır olduğunu dile getirdi.

Hamilton: "W12'yi sürmek için sabırsızlanıyorum"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, geçen yıl kariyerinin yedinci şampiyonluğunu yakaladı ve bu yıl tüm zamanların en çok şampiyon olan pilotu haline gelebilir.

Bugün takım lansmanında konuşan İngiliz pilot, yeni sezon öncesinde heyecanlı olduğuna dikkat çekti.

Hamilton, "Yeni aracın lansman günü her zaman heyecan vericidir."

"Fabrikada yapılan sıkı çalışmaların sonucunu tüm dünyaya tanıtmak ve bazı ekip arkadaşlarımı görmek harika bir şey. Bu, geçen yıl çok nadir olan bir şeydi."

"Kendimi yeni sezona hazırlarken, yaptıkları hazırlık çalışmalarını yakından takip ettim ve kış boyunca mühendislerle iletişim halindeydim."

"Heyecan giderek artıyor ve şimdi W12 ile piste çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12

Fotoğraf: Daimler AG

Valtteri Bottas da takımla beşinci yılına giriyor ve aracın pistte göstereceği performansı görmek için sabırsızlanıyor.

"Geçen yıl fabrikayı pek fazla ziyaret edemedik. Bu yüzden öncelikle geri döndüğüm ve yeni aracı ilk kez gerçek anlamda gördüğüm için çok mutluyum."

"İşlerin nasıl ilerlediğine dair düzenli olarak bilgiler alıyordum ve şimdi artık nihai sonucu canlı şekilde görebilmek çok güzel ve bu da yeni sezon için beni daha çok heyecanlandırıyor."

"Araçlar geçen yıla oldukça benziyor ancak aracın sürüşüne ve performansına etki edecek bazı ilginç aero değişiklikler var."

"Bu yüzden Bahreyn'de nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyorum."

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1

Fotoğraf: Daimler AG

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Mercedes, W12'de jetonları nerede kullandığı konusunda sessiz
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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