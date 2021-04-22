Hamilton: ''W12, geçtiğimiz yıllara göre daha 'bıçak sırtında' görünüyor"

Bu sezon, Red Bull Racing ve Mercedes'in arası, turbo hibrit döneminde daha önce hiç olmadığı kadar yakın.

Takımlar, 2021 sezonunun ilk iki yarışındaki pole pozisyonlarını ve galibiyetleri aralarında bölüşmüşlerdi. Performans açısından birbirine çok yakın olan iki takımın, güncelleme savaşı ise ilerleyen yarışlarda da sürecek gibi duruyor.

Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'nin galibi Sir Lewis Hamilton, Mercedes'in konumunun, geçtiğimiz yıllara göre daha kritik bir noktada olduğunu söyledi.

Mercedes pilotu Hamilton, ‘’Bahreyn’de sıcaklıklar ve pist yüzeyi çok daha farklıydı. Bahreyn’de, fazla ısınma ve yan rüzgarlar nedeniyle zorlandık.''

''Imola’da koşullar böyle değildi, hava çok daha soğuktu ve lastikler nadiren çok ısındı. Bu da, bizi Red Bull’a daha da yaklaştırdı ve bence bu durum, dengeye odaklanmakla ilgili.''

"Dengeyi iyileştirmek, lastiklerin en iyi şekilde çalıştığı çok dar bir pencerede mümkün oluyor. Aracımız muhtemelen bu sene, geçen senelere göre biraz daha fazla bıçak sırtında." dedi.

Bahreyn'de de, Emilia Romagna Grand Prix'sinde de güçlü mücadeleler izlemiştik ve şampiyona şu anda çok yakın gidiyor.

Sürücüler şampiyonluğunu sadece bir puan farkla önde götüren Hamilton, şampiyonluğu kazanmak için Mercedes'in mükemmele en yakın şekilde çalışması gerektiğini şu sözlerle anlattı: ‘’Bahreyn’den de gördüğümüz kadarıyla bu yıl yakın olacak ve tüm sezonu yakın geçireceğiz. Bir takım olarak mükemmele en yakın şekilde çalışmalıyız ve her yolu denemeliyiz.''

''Hafta sonları yarışlara giderken ana fikrimiz bu olacak ancak hiçbir hata yapmamalıyız. Şu ana kadar tam güçte çalıştığımızı düşünüyorum."

''Bence hepimiz çok yüksek seviyelerde çalışıyoruz, aramızda milisaniye farklar var. Geriye dönüp, verilerimize bakabiliriz ve daha hızlı gidebileceğimizi söyleyebiliriz ancak, o anda ne yaptığınız önemli. Biz de bunu yapmayı ve buna odaklanmayı deniyoruz.’’