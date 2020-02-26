Hamilton, W11'de geçen haftaya göre daha kötü hissetmiş

Mercedes pilotu Lewis Hamilton testin ilk gününde 89 tur attı ve 1:17.562'lik derecesiyle yedinci sırada kendisine yer buldu.

En iyi derecesini C2 lastikle atan ve uzun sürüşlere odaklanan İngiliz pilot şöyle konuştu: "Barcelonaki testin ikinci haftasına iyi bir başlangıç yaptık. Çalışmaya devam ediyoruz, kat edilen mesafeyi arttırıyoruz, arabayı daha iyi anlamaya çalışıyoruz, ayarları değiştiriyoruz, lastikleri ve aerodinamik paketi değerlendiriyoruz."

"Bu açıdan oldukça standart bir gündü, ama biraz rüzgar vardı ve pistteki yol tutuş biraz daha kötüleşti, bu yüzden de araç biraz kaydı."

"Araç ilk haftadaki kadar iyi hissettirmedi, ancak test ilerledikçe ve pist koşulları iyileştikçe bunun değişeceğinden eminim."

Valtteri Bottas ise iyi bir gün geçirdiğini söyledi.

"Bugün 90 turla iyi bir mesafe tamamladık. Araçta yarım gün geçirdiğim düşünüldüğünde bu iyi bir rakam."

"Bazı iyi ayar testleri yaptık ve uzun sürüşlere odaklandık. Ancak gün boyunca ortaya çıkan rüzgar nedeniyle durum zordu. Sonuç olarak ayarlardaki değişikliklerin aracı nasıl etkilediğini anlamak zordu, ancak akşam her şeyi analiz edeceğiz ve eminim bundan bir şeyler çıkaracağız."

"Öğle arası araçta büyük değişiklikler yaptığımız için güne biraz geç başlamak dışında her şey sorunsuz gitti."

"Ama yine de iyi bir test yapıyoruz ve tekrar araca dönmek güzel."

James Allison ise şunları ekledi: "Hem sabah hem de öğleden sonra verimli bir gün geçirdik. Sabah Lewis ile yeni prototip lastiği test ettik, sorunsuzdu ve her iki sürücüde de ayar değişikliklikleri yaptı."

"Rüzgar varken araçtan en iyi şekilde nasıl faydalanacağımızı öğrenmek bizim için faydalı oldu."

"Yarın aracını davranışını değerlendirmeye devam edeceğiz ve testlerin son gününde performans çalışmalarına daha fazla odaklanacağız. ”

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