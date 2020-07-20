Hamilton: "W11 inanılmaz bir araç"

Mercedes şimdiye kadar yapılan ilk üç yarışın üçüncü de kazanırken, her üç yarışta da pole pozisyonunu kazandı.

Hamilton, dün beşini sıradaki Alex Albon'a kadar herkese tur bindirirken, aracın performansından övgüyle bahsetti.

Hamilton, "Üzücü olan şey hafızamın çok iyi olmaması, bu yüzden dürüst olmalıyım ki farklı araçları pek iyi hatırlamıyorum. Şu ana kadar çok fazla araç kullandım. Ancak ilk yarıştan hemen önce eski araçla Silverstone'da sürüş yapmıştık. Harika hissettim ancak bu araç kesinlikle çok iyi. Her aracımız iyiydi ancak sürekli olarak sene içerisinde bir şeylerden şikayet ediyorduk ya da mükemmel olmamamıza neden olan bazı sorunlar buluyorduk. Onlar üzerinde çalışmak istedik."

"Bu tür şeyleri yeni aracın tasarımında uygulamak uzun zaman alıyor. Sonunda bu sene, senelerdir konuştuğumuz o sorunları bu araçlar çözmüş gibiyiz. Çok iyi sürüyoruz, aracın dengesi harika. Benim için performansı kontrol etmek ve bunu yaptım ancak lastikleri kontrol etmeyi iyileştirmek istiyoruz. Sürekli bunun üzerinde çalışıyoruz. Ben de sürekli bunun için çalışıyorum. Bu sayede yarışın sonunda o turu atabilmemi sağlayabilecek kadar fark açabildim. Takım beni şaşırtmaya devam ediyor. Böylesi hafta sonunda onlar adına performans sergileyebildiğim için minnettarım." dedi.

Sezonun 4. ve 5. yarışları, Mercedes ve Lewis Hamilton'ın oldukça iyi oldukları Silverstone'da koşulacak.

Hamilton, "Silverstone'u seviyorum. Şunu söylemem gerekiyor ki burada bile biraz canım sıkıldı. Normalde 5. ile 7. virajlar arasında çok fazla kalabalık oluyordu ve son viraja geldiğinizde çok fazla bayrağın dalgalandığını görebiliyordunuz. Orada sahneye çıkmak harika hissettiriyordu. Taraftarların verdiği heyecanı ve dolayısıyla Silverstone'u gerçekten özlüyorum. Geride pek fazla senem kalmadı. Taraftarlarımı özlediğim bir sene olacak ancak aynı zamanda onların güvende olmasını istiyorum. Güvenliğin her şeyden önemli olduğu bir dönemdeyiz bu yüzden onların izlediklerini biliyorum ve onlar için iyi performans sergilemek istiyorum. Bu sene televizyondan izleyenlerin sayısı arttı mı bilmiyorum ancak taraftarlara izlemek istedikleri şeyi vereceğim." dedi.