Hamilton: “Viraj çıkışlarında Mercedes ile aramızda gece ve gündüz kadar fark vardı”

Monako Grand Prix'sinde Mercedes’in sezona damga vuran namağlup serisi devam etti ve Kimi Antonelli üst üste beşinci zaferini kazandı. Yarışın büyük bölümünü ikinci sırada götüren Ferrari pilotu Lewis Hamilton, podyumun ardından iki takım arasındaki güç farkını çok net kelimelerle özetledi.

Mercedes’in şu an ulaştığı performansın "başka bir seviye" olduğunu belirten yedi kez dünya şampiyonu, rakibini pist üstünde izlemenin kendisine Ferrari’yi geliştirmek adına harika bir referans olduğunu söyledi: "Yeniden startta maalesef ikimiz de hemen hemen aynı kalkışı yaptık.”

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

“İlk anlarda ona biraz yaklaştım, neredeyse arka tekerleğinin hizasına kadar geldim ama liderliği ele geçirebileceğim kadar yeterli değildi.”

“Bir süre sonraysa arayı açıp gidişini izlemek zorunda kaldım.”

“Mercedes'in şu anki performansı gerçekten bambaşka bir seviyede. Ancak Antonelli’nin arkasında olmak benim için iyi bir deneyim oldu; çünkü hem araç içinde hissettiklerim hem de dışarıdan gördüklerim sayesinde takımın hangi alanlara eğilmesi ve neleri geliştirmesi gerektiği konusunda çok daha net bir fikre sahip oldum.”

“Geliştirmemiz gereken pek çok detay var."

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Monaco gibi dar bir pistte Ferrari’nin asıl eksiğinin motor gücü değil, aerodinamik yere basma kuvveti olduğunu vurgulayan Hamilton, sözlerine şöyle devam etti: "Genel olarak saf performanstan bahsediyorum. Yere basma kuvveti anlamında bariz bir şekilde önümüzdeler.”

“Monako’da saf motor gücü çok büyük bir problem yaratmıyor, asıl mesele yere basma kuvveti.”

“Özellikle viraj çıkışlarındaki hızlanma gücüne baktığınızda, Mercedes ile aramızda gece ve gündüz kadar fark vardı.”

“Umarım yakın zamanda bizim için de yeni güncellemeler gelir. Fabrikadaki ekip şu an aralıksız çalışıyor, dolayısıyla bu ikincilik sonucundan memnun olduklarını umuyorum."