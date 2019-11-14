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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Vettel'le aramızda büyük bir saygı var"

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Hamilton: "Vettel'le aramızda büyük bir saygı var"
Ekleyen:
, Editör
14 Kas 2019 05:40

Lewis Hamilton sanılanın aksine Sebastian Vettel'le arasında büyük bir saygı olduğunu söyledi.

Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton son yıllarda birbirleriyle zaman zaman sorun yaşadılar.

Ancak özellikle bu yıl, ikilinin padokta oldukça iyi anlaştığı görülebiliyor.

İki şampiyon FIA basın toplantılarında birbirlerine şakalar yapıyorlar, padokta şakalaşıyorlar ve hatta bazen ortak röportajlar bile veriyorlar.

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel'le arasının iyi olduğunu ve aradaki saygının sürekli arttığını söyledi.

Altı kez dünya şampiyonu Hamilton, "Seb'le aramızda karşılıklı bir saygı var ve bunun zamanla arttığını düşünüyorum."

"Sporun ön taraflarındayız ve bireysel olarak yaptığımız işi yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için, bunu takdir ediyoruz."

"Seb kendi işini kendi tarzında yapıyor, benim de kendi tarzım var ve birbirimize saygı duyduğumuzu düşünüyorum." 

"Geçen yıl verdiğimiz zorlu savaşların bizi bu açıdan daha da yakınlaştırdığı konusunda hiçbir şüphe yok." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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