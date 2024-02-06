Hamilton, Vettel'in Ferrari'de yaptığı kritik hatadan kaçınmak istiyor

Yıllar süren spekülasyonların ardından Hamilton'ın 2025'ten itibaren Ferrari pilotu olacağı kesinleşti. 2013'ten bu yana yarıştığı Mercedes takımından bomba gibi ayrılan Hamilton, sekiz kez şampiyon olan takımla son bir sezon geçirecek.

Dolayısıyla Hamilton, birçok kez Dünya Şampiyonu olan Vettel'in başarısız olduğu yerde başarılı olmaya, yani ikonik Ferrari takımına şampiyonluk zaferini geri getirmeye çalışacak.

2010-13 yılları arasında Red Bull ile üst üste dört Dünya Şampiyonluğu kazanan Vettel, 2015'te Ferrari'ye geçerek kendisini bir Ferrari efsanesi haline getirmeyi ve 2008'den bu yana devam eden yeni şampiyonluk başarısı bekleyişine son vermeyi amaçlamıştı.

Vettel, Ferrari ile 14 yarış kazanarak en başarılı Ferrari pilotlarından biri olarak listedeki yerini aldı. Ancak Ferrari ile şampiyonluk kazanamadı. Yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton, Vettel'in yaşadığı hayal kırıklığını yaşamak istemeyecektir.

Ancak Form1a.uno'ya göre Hamilton'ın Mercedes'ten Ferrari'ye geçerken yanında önemli mühendisleri de götürme ihtimali olduğu için Hamilton, Vettel'in yaşadığı zorlukları yaşamayabilir.

Form1a.uno, Ferrari'nin Hamilton'ı memnun etmek ve onu Ferrari'den Mercedes'e takip etmek isteyen isimlere 'kapılarını açmak' istediğini, Mercedes'in eski performans direktörü Loïc Serra ve pist kenarı performans şefi Riccardo Musconi gibi isimlerin yakın zamanda Hamilton'ın takım değişikliğini yansıtmakla bağlantılı olduğunu bildirdi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Sebastian Vettel, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

F1 Nation podcast'inde yer alan saygın İtalyan gazeteci Roberto Chinchero, Ferrari takım patronu Frederic Vasseur'ün geçen yıl Hamilton'la anlaşmaya olan ilgisinden bahsettiğini ve onu en iyi mühendisleri çekmek için bir şans olarak tanımladığını açıkladı.

Chinchero, "Bence Fred için bunun bir tür zafer olduğunu söylemeliyiz. Çünkü Lewis'e sahip olmak istediğini geçen yıl birkaç kez söylemişti."

"Bana, 'Lewis'e sahip olmak, en iyi mühendislere de sahip olmanıza yardımcı olan bir şey. Lewis'e sahip olursanız, bu en iyi mühendisler için bir hediye kartı gibi olur, şu anda gerçekten çok zorladığımız bir isim' dedi."

"Bu açıdan da Ferrari için çok iyi bir anlaşma olduğunu düşünüyorum." dedi.

Hamilton Ferrari'de Charles Leclerc'e eşlik edecek, Carlos Sainz ise 2025 için yeni bir koltuk arayışına çıkacak.