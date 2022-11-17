Hamilton, Vettel'in F1'e geri döneceğini düşünüyor

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Vettel, temmuz ayında BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari ve Aston Martin yarışıp, dört şampiyonluk kazandığı Formula 1 kariyerine son vereceğini duyurdu.

Vettel artık ailesiyle daha fazla vakit geçirebilmek için sabırsızlanıyor ancak Hamilton, 35 yaşındaki pilotun bir noktada seriye geri döneceğini düşünüyor.

Hamilton Perşembe günkü basın toplantısında Vettel'e doğrudan hitap etmeden önce "Burada otururken, çoğu pilotun geri döndüğünü düşünüyordum, tıpkı onun geri döneceği gibi."

"Muhtemelen geri döneceksin. (Vettel'e diyor) Diğer sürücülerin geri döndüğünü görüyoruz. Ben de burada oturup, bunun senin son yarışın olduğunu ama geri döneceğini kabul ediyorum..."

"Formula 1'in insanı içine çekme gibi bir özelliği var, bunu pek çok sürücüde de gördük." dedi.

Vettel diğer kategorilerde yarışmak konusunda seçeneklerini açık tutuyor ancak önce motor sporlarından biraz uzaklaşmak istiyor.

"Bence doğal olarak başka şeylere bakıyorsunuz fakat henüz cevabın ne olduğunu ben de bilmiyorum."

"İlk başta hiçbir şey yapmamak için sabırsızlanıyorum ve sonra bunun benim üzerimdeki etkisini göreceğim. Kafamda yarış dışında başka ilgi alanları ve fikirler de var."

"Fakat Formula 1'de çok uzun zamandır yarışıyorum ve hayatımın merkezinde yer alıyor. Dolayısıyla bunu özlemeyeceğimi söylemek zor olacak ama ne kadar özleyeceğimi ve başka bir şeye bakmaya başlayıp başlamayacağımı göreceğiz."

"Bazı nedenlerden dolayı ralliyi seviyorum ama bunun büyük bir zorluk olduğunu da görebiliyorum çünkü klasik pist yarışlarına kıyasla farklı bir alan."

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images