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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Vettel'in Aston Martin'le yarışacak olmasından memnun

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Hamilton, Vettel'in Aston Martin'le yarışacak olmasından memnun
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel'in 2021 Formula 1 sezonu için Aston Martin'e geçişinin İngiliz ekibin gelişimine yardımcı olacağını düşünüyor.

Vettel, sezon sonunda Ferrari'den ayrılacak ve önümüzdeki sezon Aston Martin haline gelecek olan Racing Point F1 takımına katılacak.

Bu gelişme, 2014'ten buyana Racing Point/Force India ile yarışan Sergio Perez'in takımdan ayrılacağı anlamına geliyor.

Mugello'da konuşan Hamilton, şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, onun gideceği ideal yönün bu olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden bunun gerçekleşeceğini düşündüm."

"Bunu duyduğum için gerçekten memnun oldum çünkü bu takımın yeni bir sahibi var, performans olarak büyük bir adım attılar ve büyümeye devam edebilirler."

"Şahsen, -belki de ön yargılıyım- ama deneyimin büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum."

"Açıkçası Ferrari'de zor bir dönemden geçti. Fakat o, dört kez dünya şampiyonu ve takımın araç gelişimi anlamında daha iyi bir yönde ilerlemesine yardımcı olabilir."

"Bence bunu asla hafife almamak gerekiyor. Takım için harika bir hamle."

Hamilton ayrıca Perez'in üç yıllık anlaşmasının feshedilmesi ile ilgili de konuştu.

"Tabii ki Sergio için üzgünüm. Çünkü o harika bir sürücü ve eminim ki başka seçeneklere sahip olacak."

 

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Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
Editör Alex Kalinauckas

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