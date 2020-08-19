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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Vettel'e 2021'de "pozitif bir şey" çıkmasını umuyor

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Hamilton, Vettel'e 2021'de "pozitif bir şey" çıkmasını umuyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel'in Ferrari ile olan ayrılığını ele alma şeklinin, Alman pilotun güçlü karakterini kanıtladığını ve 2021'de Vettel için “gerçekten olumlu bir şeyin” ortaya çıkmasını umduğunu söyledi.

Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Vettel, Ferrari ile kontrat yenilememe kararı aldıktan sonra sene sonunda İtalyan takımdan ayrılacak. 

An itibariyle gelecek sene için bir koltuğu olmayan Vettel'in, 2021'de Aston Martin adını alacak olan Racing Point ile görüşmelerde bulunduğu biliniyor.

Altı kez dünya şampiyonu Hamilton, Ferrari'nin SF1000 aracı ile yaşadığı sıkıntıları çözme şeklinden dolayı Vettel'e övgülerde bulundu.

Mercedes sürücüsü Hamilton şunları söyledi: "Daha önce birkaç yorumda bulunmuştum, ancak onun Silverstone'da ne kadar zorlu bir yarış geçirdiğini gördüm ve yapabileceğim tek şey onun bulunduğu durum ile empati kurmak ve bu durumu anlamaya çalışmak olabilir."

"Bir takıma katıldığınızda ve içine daha çok girip onun bir parçası olduğunuzda, takıma her şeyinizi veriyorsunuz, tüm kalbinizi veriyorsunuz. Ve takımın sizinle devam etmek istemediğinizi duymak hiçbir zaman iyi bir his olamaz."

"Ancak onun takımla beraber zorlaması ve takıma yardım etmeye çalışması, bence onun ne kadar iyi bir karakteri olduğunu ve yarışmaya olan bağlılığını gösterir."

"Umarım bu ilerlemesinden pozitif bir durum ortaya çıkar."

Vettel, kendi F1 kariyeri boyunca Hamilton'ın en büyük rakiplerinden biri oldu. Her iki pilot birden F1'deki ilk yarışlarına 2007'de çıktılar ve 2010, 2012, 2017 ve 2018 yıllarında şampiyonluk mücadelesinin içinde bulundular.

2017 ve 2018 yıllarında ikili, dünya şampiyonası savaşında başa baş ilerlediler, ancak her iki yılın kazananı Hamilton oldu.

Vettel'in Ferrari ile olan ayrılığının kesinleşmesiyle beraber sürücü marketi çok hareketli bir hal aldı ve boşta olan sadece birkaç koltuk kaldı.

Eğer Vettel Aston Martin'e katılma şansı yakalayamazsa, F1'de devam etmesi için kalan opsiyonlar ya Haas, ya da Alfa Romeo oluyor.

Vettel, başka bir seriye katılmakla ilgili herhangi bir ilgisinin olmadığını gösterdi, ay başındaki açıklamalarında kendisinin "Formula 1, koltuk, mutfak masası veya kanepe dışında" herhangi bir fırsatı değerlendirmediğini söylemişti. Ara vermek de kendisi için bir opsiyon olarak bulunmakta. 

Hamilton'ın Mercedes ile olan kontratının sene sonunda bitmesi ile beraber geleceği garanti altında olmasa da İngiliz pilotun Mercedes ile yeni bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

2021 için yapılan resmi açıklamalar sonrasında şu anda gridde olacak tek dünya şampiyonu, F1'e verdiği iki senelik aradan sonra spora Renault ile dönüş yapacak olan Fernando Alonso.

 

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Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
Editör Luke Smith

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