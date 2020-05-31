Hamilton, Vettel ve Ricciardo en çok kazanan sporcuları arasında

Dünyanın en ünlü iş-ekonomi dergilerinden Forbes, 2020 yılında en çok kazanan 100 sporcuyu açıkladı.

Dergi, sporcuların maaş, sponsor ve bonus gelirlerini hesaba katarak yıllık olarak "dünyanın en çok kazanan sporcuları" listesi hazırlıyor. Bu yılki listede üç Formula 1 pilotu yer aldı.

Lewis Hamilton toplamda 54 milyon dolarlık geliriyle listede 13. sırada kendisine yer bulurken, Ferrari pilotu Sebastian Vettel 36.3 milyon dolarla 32. sırada yer aldı.

Daniel Ricciardo sürpriz şekilde ilk kez bu listeye dahil oldu. Avustralyalı pilot, 29 milyon dolarlık kazancıyla listede 48. sırada yer aldı.

Listenin ilk sırasında ise 106.3 milyon dolar ile ünlü tenişçi Roger Federer yer aldı. Federer, 1990 yılından bu yana açıklanan listenin zirvesinde yer alan 9. farklı sporcu oldu.

Listenin ilk 10 sırası ise şu şekilde:

1- Roger Federer - 106.3 milyon dolar

2- Cristiano Ronaldo - 105 milyon dolar

3- Lionel Messi - 104 milyon dolar

4- Neymar - 95.5 milyon dolar

5- LeBron James - 88.2 milyon dolar

6- Stephen Curry - 74.4 milyon dolar

7- Kevin Durant - 63.9 milyon dolar

8- Tiger Woods - 62.3 milyon dolar

9 - Kirk Cousins - 60.5 milyon dolar

10 - Carson Wentz - 59.1 milyon dolar

...

13 - Lewis Hamilton - 54 milyon dolar

...

32 - Sebastian Vettel - 36.3 milyon dolar

...

48 - Daniel Ricciardo - 29 milyon dolar