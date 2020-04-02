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Formula 1 / Son dakika

"Hamilton, Vettel ve Leclerc, maaşında indirime gidecek"

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"Hamilton, Vettel ve Leclerc, maaşında indirime gidecek"
Ekleyen:
, Редактор
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Nis 2020 09:34

İngiliz basınının haberine göre Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, maaşlarında indirime gidecekler.

Ekonomik krizin olumsuz etkilediği Formula 1 dünyasında takımlar, giderleri en minimum seviyeye indirmek için çaba gösteriyor.

Bugün McLaren, Carlos Sainz, Lando Norris, Zak Brown ve Andreas Seidl gibi isimlerin maaşında indirime gidildiği, bazı işçilerin maaşının büyük oranda azaltıldığı ve diğerlerinin de belli bir süreliğine ücretsiz izne çıkarıldığı duyuruldu.

Daily Mail, diğer takımların da benzer bir yol izleyeceğini yazdı.

Habere göre Formula 1'in en yüksek maaşlı pilotu olan Lewis Hamilton'a ek olarak, Ferrari pilotu Sebastian Vettel ve takım arkadaşı Charles Leclerc'in maaşında ciddi bir indirime gidilecek.

Hamilton'ın yıllık 40-45 milyon dolar, Vettel'in 30 milyon dolar ve Leclerc'in yaklaşık 10 milyon dolar aldığı tahmin ediliyor.

Bu üç ismin maaşlarını ne ölçüde azaltılacağı bilinmiyor.

Yüksek maaşlı Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Valtteri Bottas ve Sergio Perez'in nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Lewis Hamilton Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
Editör Сергей Иванов

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