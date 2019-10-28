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Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Hamilton: “Vettel startta beni sıkıştırarak risk aldı”

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Hamilton: “Vettel startta beni sıkıştırarak risk aldı”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jack Benyon
Çeviren: Cem Özel, Editör
28 Eki 2019 08:49

Lewis Hamilton, Meksika Grand Prix’sinin startında Sebastian Vettel’in kendisini sıkıştırdığını ve Alman sürücünün temas yaşama riskini göze aldığını söyledi.

Hamilton startta Vettel tarafından sıkıştırılmış ve bunun tehlikeli olduğunu belirtmişti. İlk viraj çıkışında Verstappen, Hamilton’ı geçmeye çalışırken İngiliz sürücü bordürün üzerinde aracının arka tarafının kontrolünü bir anlığına kaybetmişti.

Bu olayda Hamilton, Vettel’in aracına çarpmaktan son anda kurtuldu ancak hem kendisi pist dışına çıktı, hem de Verstappen’in pist dışına çıkmasına neden oldu. Ancak Hamilton, beşinci sıraya düştükten sonra yarışı kazanmayı başardı.

Yarış sonrasındaki basın toplantısında Hamilton, Vettel’in kendisini engellemek için elinden geleni yaptığını söyledi. Vettel ise Hamilton’ı görmediğini söyledi ve gülerek, “Ama seni görseydim, engellemeyi denerdim!” dedi.

İlk tur hakkında konuşan Hamilton, “Gerçekten iyi bir start aldım ve Seb gittikçe üzerime doğru gelmeye başladı ve gidecek yerim kalmadığını düşündüm.”

“Giderek üzerime doğru kapanıyordu ve ben de çimlere çıkarak kazayı engellemeliydim, yoksa onun için büyük bir kaza olabilirdi.”

“Daha sonra etrafımda birçok araç belirdi, ilk viraj için frenledim ve birden Max yanıma geldi.”

“Eğer önceki yarışları izlediyseniz Max’e hep boşluk bıraktığımı görmüşsünüzdür. Bu, yapabileceğiniz en akıllıca şey. Ancak bırakacak fazla boşluk yoktu.”

“Hemen ardından ise neredeyse Vettel’e çarpıyordum. Aracımın arka tarafı kaydı ve direkt olarak çimlere çıktım, korkutucuydu.” ifadelerini kullandı.

Hamilton, Verstappen hakkında ise, “Bir noktada Max’in torpido gibi dalacağını düşündüm!” diyerek şaka yaptı.

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Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
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Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Scott Mitchell

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