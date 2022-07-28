Hamilton: "Vettel, sporda beni yalnız hissettirmeyen birkaç kişiden biriydi"

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Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Macaristan Grand Prix'si öncesi perşembe günü yaptığı açıklamada 2022 sezonunun sonunda Formula 1'den emekli olacağını duyurdu.

Lewis Hamilton, Vettel'i sürücülüğünden çok, olduğu kişi ile hatırlayacağını söyledi.

Hamilton, "Bunu düşünmek için elbette çok zamanım olmadı, haberleri bu sabah aldık. Bunun geldiğini biliyordum çünkü bazı ipuçları vardı ama gerçek olması farklı bir şey. Doğal olarak ilk hissim, bırakıyor olmasının çok üzücü olduğu."

"Beraber yaptığımı tüm bu yolculuk hakkında düşünmek için çok zamanım olmadı ama bu spordaki yolculuğumdan ve nispeten yalnız hissettirdiğinden bahsettiğimde, onun yalnız hissettirmeyen birkaç kişiden biri olduğunu söyleyebilirim. Birçok şeyde yanımda oldu."

"Her zaman 2007'yi, Magny Cours'taki basın toplantısını hatırlıyorum ve o çok ama çok dışa dönüktü. O zamandan, sporda çok güçlü bir figür olacağını biliyordum. Fakat daha sonra başarılarını ve diğerlerini kendinden öne koyduğunu gördüm. Sesini çıkarmakta ve inandıklarının arkasında durmakta her zaman çok cesur oldu."

"Spordaki efsanelerden bahsediyoruz. Dürüst olmak gerekirse bu adı veya unvanı pek sevmiyorum. Bence o sporda gördüğümüz en harika isimlerden biri ve onun gibi daha çok insana ihtiyacımız var."

"Üzgünüm çünkü griddeki gerçek sporda bir müttefiki kaybetmiş olacağım. Fakat dışarıda harika şeyler yapacağına eminim. Umarım her zaman arkadaş kalırız. Umarım dışarıda birlikte yapacağımız başka şeyler de olur." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ve Sebastian Vettel, Ferrari, Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Spordaki büyük rakiplerinden biri olan Vettel ile yıllar geçtikçe nasıl bir ilişki kurdukları sorulan Hamilton, "Yarış kısmında inanılmaz derecede hızlıydı. O çok ama çok zeki. Bence çok iyi bir mühendis. Pistte çok kusursuz."

"Genel olarak harika bir rakipti. Pistte çok adil ama aynı zamanda çok güçlü. Hiçbir zaman hataları için başkalarını suçlayan biri olmadı, her zaman elini kaldırdı ve kendi hatası olduğunu söyledi. Bunu onurlu buluyorum."

"Gençken şampiyonluk kazanmaya ve bu tür şeylere odaklandığınızda, durup kendi kişisel hayatlarımız veya ilgilendiğimiz şeyler hakkında konuşmaya zamanımız yoktu. Zamanla birbirimizi görmeye, cesur adımlar atmaya, inandığımız şeylerin arkasında durmaya ve birbirimizi desteklemeye başladık. Beni çok destekledi."

"Bence ben de onu destekledim ve sürüş tutkusundan çok daha fazla ortak noktamız olduğunu fark ettim. Rahatsız edici ışığa gerçekten adım atan ve sahip olduğumuz platformla bir şeyler yapmaya çalışan o oldu. Benim için geçmişte ve şimdi burada bulunan diğer sürücülerden çok farklı olmasının nedeni de bu." dedi.