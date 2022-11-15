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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Hamilton: "Vettel ile arkadaş olmayı beklemiyordum"

Lewis Hamilton, artık yakın arkadaşlarından birisi olan Sebastian Vettel'in ayrılığına üzülüyor.

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Hamilton: "Vettel ile arkadaş olmayı beklemiyordum"
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Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, uzun yıllardır birbirlerine karşı mücadele ediyorlar.

İkili bu süreçte zaman zaman kendi aralarında çeşitli olaylar yaşadı ancak son yıllarda hem pist üstünde hem de pist dışında çok iyi anlaştılar.

Vettel son yıllarda, Hamilton gibi çeşitli sosyal programlara katıldı ve ırkçılık sorunları karşısında İngiliz pilotun yanında durdu.

Alman pilot, bu hafta sonu son yarışına çıkacak ve Hamilton bu ayrılıktan dolayı üzgün görünüyor.

Hamilton, "Sebastian'ın ayrılacak olmasına üzülüyorum. Onunla arkadaş olmamızı beklemiyordum. İki taraf da bu kadar hırslıysa ve sevdiği şeyi yaparken birbiriyle mücadele ediyorsa, bu nadiren yaşanır."

"Tüm sürücüler arasında yanımda diz çöken ilk isim Sebastian'dı ve kendisini, kalbine yakın olan şeylere ilk adayan kişi de o oldu."

"Spor tarihinde bizim yaptığımızı yapan, fikirlerini ve inançlarını göstermek için Formula 1 yarışlarını kullanan başka bir sürücü olduğunu düşünmüyorum."

"Her zaman samimiydi ve gerekli riskleri aldı. Onu bir rakipten ziyade dost olarak görüyorum." dedi.

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