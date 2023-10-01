Hamilton: “Vettel, Formula 1 tarihindeki en açık sözlü pilot"

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel’i Formula 1’in ‘küçük dünyasındaki’ en açık sözlü kişi olmasıyla övdü.

Vettel, sadece ailesiyle vakit geçirmek için değil, aynı zamanda çevreye duyduğu hassasiyet ve kaygı nedeniyle 2022 sezonu sonunda emekli oldu. O zamandan beri, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın tehdit ettiği eko-sistemin ve vahşi yaşamın sesi oluyor.

Ek olarak Vettel, sert bir insan hakları savunucusu. Buna 2021 Macaristan Grand Prix’sinde, Başbakan Victor Orbon’ın LGBT karşıtı politikalarını protesto etmek için giydiği tişört yüzünden kınama cezası alması örnek verilebilir.

F1’in Eşitlik, Farklılık ve Katılım (EDI) çalışmalarının merkezinde yer alan diğer sürücü olan Hamilton, Vettel’in tutumuna övgüler yağdırdı.

Hamilton, şöyle konuştu: “Öncelik, Vettel’in hafta sonu geri dönmesi. O, oturup tüm pilotlara kendi planlarından bahsetti. Yolunu bulduğunu görmek çok sevindirici.”

“Dürüst olmak gerekirse spor tarihinde, yaşadığımız küçük dünyamız dışında olanlarla gerçekten ilgilenen ve açık sözlü olan başka bir sürücü daha tanımıyorum.”

“Platformunu bunun için kullanması çok güzel. Umarım her zaman yaptığı işlerle diğer sürücüleri de etkiler ve belki bir şeyler yapmaları için ilham kaynağı olur.”

“Fakat dünyada hepimizin pozitif bir etki yaratmak, sevgiyi ve tutkuyu yaymak, var olan birçok soruna karşı farkındalık oluşturmak için bir araya gelmesi gerekiyor ve belli ki değinmemiz gereken milyonlarca sorun var.”

“Biyo-çeşitlilik tabii ki- arılarla çalışması ve hafta sonu bu farkındalığı yayması. Bence insanların ilgisini çekmek, farkındalık yaratmak ve arıların ekosistemimiz için neden ve nasıl önemli olduğunu anlatmak için güzel bir yol.”