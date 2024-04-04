Hamilton: "Vettel, 2025 için Mercedes adına harika bir seçenek"
Lewis Hamilton, Mercedes'teki koltuğuna Sebastian Vettel'in geçmesini destekliyor.
Steve Etherington / Motorsport Images
Sebastian Vettel'in Formula 1'e dönme olasılığı son zamanlarda giderek daha fazla tartışılıyor ve iddialara göre Mercedes'in potansiyel adayları arasnda.
Suzuka'da konuşan Lewis Hamilton, dört kez dünya şampiyonu Vettel'in 2025 yılında Mercedes'te yarışmasını umduğunu söyledi.
Hamilton, "Sebastian'ın geri dönmesini çok isterim."
"Bence Mercedes takımı için harika bir seçenek olurdu. O bir Alman pilot, birçok kez dünya şampiyonu oldu. Doğru değerlere sahip ve takımı ileriye taşıyabilir."
"Onun geri dönmesinden mutluluk duyarım."
"Düşündüğüm tek şey takımın benim yerime dürüst, takımın hedeflerini gerçekleştirecek ve takımı ileriye taşıyacak bir sürücü getirmesi."
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı ve Charles Leclerc, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: John Toscano / Motorsport Images
"Bu kişi, harika çalışanlarımızla nasıl çalışacağını ve onları nasıl destekleyeceğini bilen biri olmalı."
"Bazı sürücüler diğerlerinden daha bencil olabiliyor. Bazıları gerçekten harika sürücüler ama takım için en iyi seçenek olmayabilirler."
"Mercedes'in elinde zaten George Russell var ve takıma çok iyi uyum sağladı."
"Şimdi onun için en iyi takım arkadaşını bulmaları gerekiyor. Pek çok seçenekleri var." dedi.
Hamilton, F1'i bıraktığı zaman bir daha dönmeyi planlamadığını da ekliyor.
"Bir ya da iki yıl ara verip sonra geri dönmeyi hiç düşünmedim. Gittiğimde umarım temelli gitmiş olurum."
"Elbette burayı her zaman özleyeceksiniz. Bu dünyadaki en büyük spor ve dünyadaki en büyük deneyim."
"Bir insan grubuyla beraber bir şeyler kazanmak, bir şeyler başarmak için çalışmak en muhteşem duygu."
"Muhtemelen hiçbir şey aynı hissi veremeyecek."
"Hiçbir sürücüye neyi özlediklerini sormadım ama aşağı yukarı hayal edebiliyorum."
George Russell da Vettel'in dönüşünü memnuniyetle karşılıyor.
"Sebastian harika bir insan ve dört kez dünya şampiyonu. Karakteri kesinlikle gridde özleniyor."
"Daha önce de söylediğim gibi; takım arkadaşım kim olursa olsun, ister dünya şampiyonu olsun, ister çaylak, bu benim işimi nasıl yapacağımı değiştirmez."
"Kapı herkese açık."
Sebastian Vettel, Porsche 963
Fotoğraf: Porsche Motorsport
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