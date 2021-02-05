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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, veto hakkını Verstappen'le takım arkadaşı olmamak için mi istedi?

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Hamilton, veto hakkını Verstappen'le takım arkadaşı olmamak için mi istedi?
Ekleyen:
, Editör

F1-Insider.com, Mercedes'in Lewis Hamilton'la yeniden anlaştığını yazarken, yeni sözleşmede veto hakkına sahip olacağını ve bunu Max Verstappen'le takım arkadaşı olmamak adına yaptığını iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde Mercedes'in 2021 için Lewis Hamilton'la yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

İddiaya göre Hamilton'ın 2+1 yıllık yeni bir anlaşma imzaladığı ve bu anlaşma kapsamında takım arkadaşını veto etme hakkına da sahip olacağı belirtilmişti.

F1-Insider.com da benzer bir haber yaptı.

Sitenin haberine göre Hamilton, uzun görüşmelerin ardından nihayet Mercedes'le yeni sezon için anlaştı. Yeni kontrat 1+1 yıllık olacak ve bu, Hamilton'ın kontratının sadece 2021'i kapsadığı ve  istedikleri takdirde bunu 2022'ye uzatabilecekleri anlamına geliyor.

Mercedes, yeni anlaşma kapsamında Hamilton'a yıllık 40 milyon euro verecek ve ayrıca hem kask hem de yarış tulumunda -pazarlayabileceği- iki reklam alanı olacak.

F1-Insider.com da Hamilton'ın yeni kontratında takım arkadaşını veto etmesi yönünde bir madde olacağını öğrendi.

Bu madde ile Mercedes, Hamilton'ın istemediği birini takıma getiremeyecek. İddiaya göre Hamilton, bu maddeyi Max Verstappen'le takım arkadaşı olmak istemediği için istedi.

Çünkü Verstappen'in takım patronu Toto Wolff'un gelecekte takımda görmek istediği isimlerin başında geldiği biliniyor. Bundan ötürü bu maddeye "Verstappen maddesi" deniliyor.

 

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Editör Kemal Şengül

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