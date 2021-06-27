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Hamilton: "Verstappen'le sıkı bir mücadele olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bugün gerçekleştirilecek yarış öncesi verdiği demeçte Max Verstappen'le yine sıkı bir savaş beklediğini belirtti.

Hamilton: "Verstappen'le sıkı bir mücadele olacak"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bugün gerçekleştirilecek yarışa ikinci sıradan start alacak ve daha önce Max Verstappen'le zaman zaman ilk viraj öncesinde savaştığı görülüyordu.

Bugünkü yarışın başlamasına kısa bir süre kala önce konuşan Hamilton, ilk turda yine kıyasıya bir savaş beklediğini söyledi.

İngiliz pilot şöyle dedi: "İlk virajdan önce kısa bir düzlük var, Max ve ben bu yıl birkaç kez ön taraftan başladık ve yine oldukça sıkı bir mücadele olacağa benziyor."

"Yarış uzun ve sıcak olacak, Max'i hemen zorlamak mümkün olacak mı bilmiyorum ama her halükarda ona baskı yapmaya çalışacağım."

"Lastikleri yönetmek ve takımla olan iletişim çok önemli olacak, stratejiyi en iyi şekilde uygulamanız gerekiyor."

"Yarışta ne kadar hızlı olacağımızı bilmiyoruz ve saf hız açısından Red Bull Racing'in bir avantajı olduğunu düşünüyoruz ancak belki böyle sıcak havalarda fark daha az olabilir."

Yarışa üç sıra grid cezası aldığı için beşinci başlayacak Valtteri Bottas ise şöyle dedi: "Bugün birkaç sıra kazanmak istiyorum. Önümüzde farklı strateji hamleler göreceğimiz uzun bir yarış olacak. Eminim mücadele ilginç olacak."

Ayrıca bazı pilotların start öncesi yorumlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Sergio Perez: “Taraftarların tribünlere dönmesi güzel. Umarım, bugün ilginç bir yarış çıkararak onları memnun ederiz. Ayrıca takımın kendi ev yarışını, mümkün olan en iyi sonuçla tamamlamak istiyorum."

Sebastian Vettel: "Umarım, yarışta en yakın rakiplerimizle mücadele edebiliriz. Sıralamalarda mücadelenin ne kadar yakın olduğunu gördük ve yarışın başka türlü olacağını düşünmek için hiçbir sebep yok. Umarım iyi performans gösteririz ve güçlü bir strateji, birkaç pozisyon kazanmamızı sağlar."

Fernando Alonso: “Avusturya pistini seviyorum, birkaç virajdan oluşmasına rağmen çok zor bir pist. Sevmediğim şey hava! Bugün çok sıcak ve nem yüksek. Bu şartlarda yarışmak sürücüler için daha zor ama bu hafta sonunun yağmursuz geçmesine sevindim."

Charles Leclerc : “Hafta sonu şu ana kadar iyi gidiyor. İyi bir başlangıç ​​pozisyonum var. Dün elimizden gelen her şeyi yaptık ve yaptığım işten memnunum. Yarışa hazırız. Kolay olmayacak ama her şeyimizi vereceğiz. Umarım başarılı oluruz. Dün Lando sıralama turlarında çok hızlıydı, genellikle McLaren harika bir yarış temposuna sahip, bu yüzden bizim için kolay olmayacak. Fakat iyimserim çünkü cuma günü uzun sürüşlerde hızlıydık."

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