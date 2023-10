Hamilton: "Verstappen'le yarışabilmek için yapılacak daha çok iş var"

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, ilk virajın çıkışında Ferrari pilotu Charles Leclerc'i geçerek ikinci sıraya çıkmış ve ardından şampiyona lideri Max Verstappen'in peşine takılmıştı.

Hamilton ilk birkaç turda Verstappen'in hızını yakalamış gibi görünse de, lastikleri aşınmaya başladıktan kısa bir süre sonra fark açılmaya başladı ve yarış biterken ikili arasında yaklaşık 10 saniye vardı.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, şu anda Red Bull'un en iyisi olmaya devam ettiğini fakat Verstappen'i yakından seyrettiği dönemde RB19 hakkında önemli bilgiler edindiğini söyledi.

Hamilton, "Max'in aracının ne yaptığını ve nasıl davrandığını izleyebilmek açısından iyi bir pozisyondaydım."

"Bu sayede bir süre izleyebildim ve özellikle nerede güçlü olduklarını gördüm, ki bunu GPS'ten ya da buna benzer bir şeyden de görebiliyoruz. Fakat yine de nerede olduğumuzu, güçlü olduğumuz bir yer olup olmadığını ve nerede zayıf olduğumuzu bilmek değerliydi. Böylece bunu ekibime söyleyebileceğim."

"Sanırım herkesin lastikleri o stint'in sonuna doğru zorlanıyordu." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, waves to fans after the Sprint race