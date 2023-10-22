Hamilton: "Verstappen'le yarışabilmek için yapılacak daha çok iş var"

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, ilk virajın çıkışında Ferrari pilotu Charles Leclerc'i geçerek ikinci sıraya çıkmış ve ardından şampiyona lideri Max Verstappen'in peşine takılmıştı.

Hamilton ilk birkaç turda Verstappen'in hızını yakalamış gibi görünse de, lastikleri aşınmaya başladıktan kısa bir süre sonra fark açılmaya başladı ve yarış biterken ikili arasında yaklaşık 10 saniye vardı.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, şu anda Red Bull'un en iyisi olmaya devam ettiğini fakat Verstappen'i yakından seyrettiği dönemde RB19 hakkında önemli bilgiler edindiğini söyledi.

Hamilton, "Max'in aracının ne yaptığını ve nasıl davrandığını izleyebilmek açısından iyi bir pozisyondaydım."

"Bu sayede bir süre izleyebildim ve özellikle nerede güçlü olduklarını gördüm, ki bunu GPS'ten ya da buna benzer bir şeyden de görebiliyoruz. Fakat yine de nerede olduğumuzu, güçlü olduğumuz bir yer olup olmadığını ve nerede zayıf olduğumuzu bilmek değerliydi. Böylece bunu ekibime söyleyebileceğim."

"Sanırım herkesin lastikleri o stint'in sonuna doğru zorlanıyordu." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, waves to fans after the Sprint race

Hamilton, Verstappen'i zorladığı turlarda ne öğrendiği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Yapacak çok işimiz var. Bu adamların arkasındaki herkesin yapacak çok işi var."

"Gelecek yıl onları gerçekten yakalamak, bizim için küçük bir başarı olmayacak. İnanılmaz bir gelişim ekibine sahipler, aradaki farkı kapatmamızı daha da zorlaştıracak bir hızla ilerleyecekler."

"Ancak bunu yapabileceğimize dair ekibime %100 güveniyorum."

Hamilton, Verstappen'in sprint yarışındaki avantajının yaklaşık 0.5 saniye olduğunu söylüyor.

"Şu anda onlarla aynı ligde değiliz, kesinlikle menzilimizde değiller."

"Yani belki ikinci ya da üçüncü olabiliriz ama Max formundaysa hiç şansımız yok."

Hamilton Pazar günkü yarışı kazanmak için elinden geleni yapacağını fakat bunu başarmasının zor olacağını söyledi.

"Önündeki tüm araçlara tur başına en az yarım saniye fark atıyor. Bu da geçmesi için yeterli olacak."

"Aşınma tarzı şeyler ve strateji faktörü de var fakat hızlı şekilde yükseleceğini düşünüyorum."

"Dolayısıyla, onu geride tutmaya çalışmak kolay olmayacak. Burası geçiş yapabileceğiniz bir pist olduğu için yarınki yarışı üst sıralarda bitirmesi muhtemel."