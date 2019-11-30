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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Hamilton: "Verstappen'le savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum"

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Hamilton: "Verstappen'le savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum"
Ekleyen:
, Editör
30 Kas 2019 15:15

Lewis Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinde Max Verstappen'le savaşmayı heyecanla beklediğini söyledi.

Mercedes sürücüsü Hamilton, Abu Dhabi'deki sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden isim olmuştu.

Almanya Grand Prix’sinden sonraki ilk pole pozisyonunu elde eden Hamilton, “Uzun süredir bu pole pozisyonunu elde etmeye çalışıyordum. Başımızı öne eğip sürekli çalıştık. Ve etrafımdaki diğer çocuklar, diğer sürücüler harika bir iş yaptı.”

“Dün oldukça dağınıktı, bu yüzden dün gece kendimi toparladım ve bugün odaklanmış şekilde geri döndüm. Takım da harika bir iş yapmaya devam etti ve bugün tribünlerde harika bir kalabalık vardı.”

“Asla pes etmiyoruz, her zaman gelişebilirsiniz. Sene boyunca çokça büyüdük. Ancak kendim için de bunu söyleyebilirim, özellikle de son birkaç yarışta.”

“Valtteri 2.0 hafta sonu boyunca hızlıydı. Bu yüzden bu pozisyonda olduğumuz için mutluyum. Sezonu pole pozisyonuyla tamamlamak elbette güzel. Bu, özel bir araç ve bu araçla son kez sıralama turlarına katıldım. Bugün aracı gururlandırdığım için mutluyum.”

“Max iyi sürmeye devam ediyor. Yarışta onunla savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
21 Saat
:
35 Dakika
:
14 Saniye
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