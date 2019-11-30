Hamilton: "Verstappen'le savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum"

Mercedes sürücüsü Hamilton, Abu Dhabi'deki sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden isim olmuştu.

Almanya Grand Prix’sinden sonraki ilk pole pozisyonunu elde eden Hamilton, “Uzun süredir bu pole pozisyonunu elde etmeye çalışıyordum. Başımızı öne eğip sürekli çalıştık. Ve etrafımdaki diğer çocuklar, diğer sürücüler harika bir iş yaptı.”

“Dün oldukça dağınıktı, bu yüzden dün gece kendimi toparladım ve bugün odaklanmış şekilde geri döndüm. Takım da harika bir iş yapmaya devam etti ve bugün tribünlerde harika bir kalabalık vardı.”

“Asla pes etmiyoruz, her zaman gelişebilirsiniz. Sene boyunca çokça büyüdük. Ancak kendim için de bunu söyleyebilirim, özellikle de son birkaç yarışta.”

“Valtteri 2.0 hafta sonu boyunca hızlıydı. Bu yüzden bu pozisyonda olduğumuz için mutluyum. Sezonu pole pozisyonuyla tamamlamak elbette güzel. Bu, özel bir araç ve bu araçla son kez sıralama turlarına katıldım. Bugün aracı gururlandırdığım için mutluyum.”

“Max iyi sürmeye devam ediyor. Yarışta onunla savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” şeklinde konuştu.