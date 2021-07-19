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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Hamilton: "Verstappen'le mücadelelerde, aramızdaki saygıyı tekrar kazanmalıyız"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Lewis Hamilton, Britanya Grand Prix'sindeki kazalarına rağmen, kendisi ve Max Verstappen'in Formula 1'de birbirlerine karşı temiz şekilde yarışmalarını sağlayacak saygıyı bulabileceklerini düşünüyor.

Hamilton: "Verstappen'le mücadelelerde, aramızdaki saygıyı tekrar kazanmalıyız"

İkili, pazar günü Silverstone'da gerçekleştirilen yarışın ilk turunda liderlik için mücadele ederken temas yaşadılar.

Hamilton, Copse'a gelirken içeriden bir hamle yapmıştı ancak Verstappen yerini korumaya çalıştı ve ikilinin tekerlekleri temas etti.

Hakemler, Hamilton'ın kazada hatalı olan taraf olduğuna karar verdi ve kendisine 10 saniye zaman cezası verdi. Verstappen ise olayda kendisine karşı "tehlikeli bir hamle" yaptığını düşünüyordu ve rakibine sert çıktı.

Dünya şampiyonluğu için savaşan bu iki isim arasındaki gerilim giderek artsa da, Hamilton bundan dersler çıkarabileceklerini ve temiz mücadeleye devam edebilmek için adapte olabileceklerini söylüyor.

Mercedes sürücüsü, "Açıkçası, genel anlamda gelişmemiz ve bu deneyimlerden dersler çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum."

“Bir olay nadiren %100 birinin hatasıdır. Böyle şeyler genellikler her zaman iki kişinin karışımıdır çünkü olayda iki kişi ya da daha fazla kişi vardır, bu yüzden ikimizin de öğrenebileceği şeyleri olduğunu düşünüyorum."

“Max'in muhtemelen buradaki en agresif sürücülerden biri olduğunu söyleyebilirim, bu benim sadece kişisel görüşüm, elbette harika bir iş çıkarıyor ama bence pistte birbirimizle aramızdaki boşluk ve saygı konusunda olabilecek en iyi dengeyi bulmaya çalışmalıyız böylece yarışa devam edebilir ve temas yaşamadan iyi yarışlara sahip olabiliriz.” dedi.

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, arrive in Parc Ferme after Qualifying

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, arrive in Parc Ferme after Qualifying

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, Silverstone'da Verstappen'le olan savaşın, geçmişte bir çarpışmayı önlemek için geri çekildiği mücadelelerden farklı olmadığını da ekledi.

“Bence bu, normal bir savaştı. Gençken tabii ki ben de agresiftim belki de Max kadar agresif değildim ama bir genç olarak oldukça agresiftim.

"Şimdi çok daha yaşlıyım ve bunun bir sprint yarışı değil bir maraton olduğunu biliyorum ve bu yüzden yarışıma nasıl yaklaştığım konusunda artık daha iyi bir görüşe sahip olduğumu düşünüyorum."

“Fakat biz bir savaşın içerisindeyiz ve bu yıl çok agresif olduğunu düşünüyorum. Çoğu zaman bunu kabul etmek zorunda kaldım ve yaptığım şey onunla herhangi bir olay yaşamaktan kaçınmak ve yarışın devamında onunla savaşabilmek için pistte kalmak oldu."

"Gördüğünüz gibi [Cumartesi günü], bir kez öne geçtiklerinde çok hızlılar. Bu yüzden bir fırsat olduğunda, bunu kullanmak zorundayım. Orada yaptığımız şey buydu, yarıştı. 7. virajdan çok iyi çıkış yakaladım. Hızlanmadan çok mutluydum, önce sola ardından içeriye girerek farkı kapattım

"Neyse ki kapıyı kapatamadı. Ancak ne yazık ki o agresif olmaya devam etti ve temas yaşadık."
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