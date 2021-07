Hamilton: "Verstappen'le mücadelelerde, aramızdaki saygıyı tekrar kazanmalıyız"

İkili, pazar günü Silverstone'da gerçekleştirilen yarışın ilk turunda liderlik için mücadele ederken temas yaşadılar.

Hamilton, Copse'a gelirken içeriden bir hamle yapmıştı ancak Verstappen yerini korumaya çalıştı ve ikilinin tekerlekleri temas etti.

Hakemler, Hamilton'ın kazada hatalı olan taraf olduğuna karar verdi ve kendisine 10 saniye zaman cezası verdi. Verstappen ise olayda kendisine karşı "tehlikeli bir hamle" yaptığını düşünüyordu ve rakibine sert çıktı.

Dünya şampiyonluğu için savaşan bu iki isim arasındaki gerilim giderek artsa da, Hamilton bundan dersler çıkarabileceklerini ve temiz mücadeleye devam edebilmek için adapte olabileceklerini söylüyor.

Mercedes sürücüsü, "Açıkçası, genel anlamda gelişmemiz ve bu deneyimlerden dersler çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum."

“Bir olay nadiren %100 birinin hatasıdır. Böyle şeyler genellikler her zaman iki kişinin karışımıdır çünkü olayda iki kişi ya da daha fazla kişi vardır, bu yüzden ikimizin de öğrenebileceği şeyleri olduğunu düşünüyorum."

“Max'in muhtemelen buradaki en agresif sürücülerden biri olduğunu söyleyebilirim, bu benim sadece kişisel görüşüm, elbette harika bir iş çıkarıyor ama bence pistte birbirimizle aramızdaki boşluk ve saygı konusunda olabilecek en iyi dengeyi bulmaya çalışmalıyız böylece yarışa devam edebilir ve temas yaşamadan iyi yarışlara sahip olabiliriz.” dedi.

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, arrive in Parc Ferme after Qualifying

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images