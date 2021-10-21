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Hamilton: “Verstappen’le ilişkimiz, geçen senekiyle aynı”

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Lewis Hamilton, şampiyonadaki rakibi Max Verstappen ile olan ilişkilerinin geçen seneki ile aynı olduğunu söyledi.

Hamilton: “Verstappen’le ilişkimiz, geçen senekiyle aynı”

Mercedes sürücüsü Hamilton ile Red Bull sürücüsü Verstappen, bu sene kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesine girişti.

İkili arasında çokça lastik lastiğe mücadele yaşanırken, birkaç kez temas da yaşandı.

Bu mücadelenin bu haftaki adresi ise COTA pisti.

Geçmişte bu pistte birçok başarı yakaladığı hatırlatılan Hamilton, “Buraya geri dönmek güzel. Biraz geç kaldım, üzgünüm. Odamda kilitli kaldım! Şaka değil. Kapı açılmadı.”

“Buraya dönmek harika ve burası harika anılarla dolu. Güzel bir şehir. Burada hep harika bir taraftar topluluğu oldu ve yarışlar da güzeldi. Taraftarları burada tekrar görmek harika, çünkü en son iki yıl önce burada yarıştık. Bu hafta sonu herkesi göreceğim için çok heyecanlıyım.” dedi.

Geçtiğimiz seneye göre Verstappen’le arasındaki ilişkinin nasıl değiştiği sorulduğunda İngiliz sürücü, “Bu konuda diyecek pek bir şeyim yok. Aramızda sınırlı bir iletişim var. Belki diğer sürücüler, bazılarına göre birbiriyle daha sık takılıyordur.”

“Özellikle birisiyle takıldığımı söyleyemem. Geçen sene de birbirimizi gördüğümüzde selam veriyorduk, bu sene de aynısı oluyor. Kişisel olarak bana göre bir fark yok.” ifadelerini kullandı.

Mercedes için zor geçmesi beklenen bir sonraki yarış Meksika için ise Hamilton, “Her yarışı bir şekilde kazanmak ya da maksimumu almak önemli. Önümüzdeki altı yarış boyunca hedefimiz bu ancak çok zor olacak. Onları geçebileceğimiz anlar olacak.”

“Meksika’nın bizim için güçlü olmayacağını düşünmekten hoşlanmıyorum, ancak Red Bull genellikle orada çok güçlü. Ancak önümüzdeki altı yarışta birçok şey olabilir. Bu yüzden her yarışı tek tek ele alabilir ve elimizden gelen her şeyi yapabiliriz.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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