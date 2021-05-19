Hamilton: ‘’Verstappen’le çarpışmamak konusunda iyi iş çıkardım’’

Hamilton, 2021 sezonunda dört yarıştan üçünü kazandı ve bu sayede yılın ilk dört yarışında Red Bull sürücüsüne karşı 14 puanlık bir fark açtı.

Hamilton ve Verstappen, bu dört yarışın hepsinde tekerlek tekerleğe gittiler ve çok yakın bir mücadele içindeydiler.

Hollandalı sürücü, Imola ve Barselona yarışlarında birinci virajda Hamilton’a karşı agresif geçişler yaptı ve İngiliz pilot yarışlardan sonra, rakibinin onu geçmesi için yeterince yer bıraktığını söyledi.

McLaren CEO’su Zak Brown, ise Monako’daki yarıştan önce, Hamilton ve Verstappen’in pist üstünde çarpışmalarının an meselesi olduğu yorumunu yaptı.

Ancak Mercedes pilotu, bunun kaçınılmaz olduğunu sorguladığını ve şu ana kadar kazalardan kaçınma konusunda iyi işler çıkardığını söyledi.

Hamilton, ‘’Bilmiyorum, bence kazalardan kaçınabilmek konusunda iyi işler çıkardım.’’

‘’19 yarışımız daha var ve temas yaşayabiliriz. Umarım böyle bir şey olmaz.’’

‘’İyi olan şey şu ki, aramızda dengeli bir saygı var. Belki de, o daha fazla kanıtlaması gereken şey olduğunu düşünüyordur. Eğer durum böyleyse, ben aynı düşüncede değilim.’’

‘’Ben daha uzun vadeli düşünüyorum. Bu bir maraton, kısa mesafe yarışı değil. Şahsen bu tür bir mentaliteye sahibim. Bu da, sahip olduğum sonuçları açıklıyor.’’

‘’Ben bu şekilde devam edeceğim ve temas etmemek konusunda elimden geleni yapacağım.’’ dedi.

İngiliz pilot şu ana kadarki en güçlü sezon başlangıcını yapmış olsa da, hem Mercedes, hem de Hamilton bunun son beş yıldır yaşadıkları en zorlu meydan okuma olduğunu kabul etti.

Alman takım, sezon öncesi testlerden sonra Red Bull’a kıyasla daha kötü bir seviyede olduklarını belirtmişti ancak Hamilton, bu durumun sezona olan yaklaşımında hiçbir etkisi olmadığını söyledi.

‘’Her yıl, amacım araçtan en iyisini çıkarmak.’’

‘’Hiçbir zaman, 0.2 veya 0.5 saniye daha hızlı olduğumuzda, ‘o zaman biraz daha az performans göstereceğim’ demezsiniz.’’

‘’Her yıl, elimdeki her şeyi veriyorum ve bazen işler planlandığı gibi gitmiyor. Çeşitli şeyler dikkatinizi dağıtabilir. Fırsatlardan faydalanmazsanız, istediğiniz kadar ‘komple’ olamayabilirsiniz.’’

‘’Bu yıl, durum böyle değil. Sezon tam istediğim gibi başladı. Pandeminin yarattığı aksamaya adapte oldum ve performansımdan en iyisini çıkarabiliyorum.’’

‘’Şu anda hiç olmadığım kadar fitim çünkü antrenman yapabilmek için çok vaktim oldu. Aynı zamanda mental sağlığım ve aracı anlayabilmek üzerine de çalıştım.’’

‘’Genel olarak baktığımızda, kendi çıtamı yükselttim ve takım olarak da amacımız bu.’’

İngiliz pilot son olarak Rosberg'in emekliliğini açıkladığında mutsuz olduğu ve 2017'de bu konuyu açıklığa kavuşturmak için bir şansları olmadığı iddialarını ise şöyle yanıtladı: ‘’Hiç böyle değildi. Bu bir varsayım ve varsayımları çok sevmem.''

''Bence hiçbirimiz direkt olarak bu varsayımları yapmamalıyız. Dürüst olmak gerekirse, bunu sizden çok uzun zaman önce öğrenmiştim.''

''Nico’yla 13 yaşından beri birlikte yarışıyorum. Birçok zafer kazanıldı. Bu yüzden, bu konu hakkında hiçbir zaman olumsuz şeyler hissetmedim.''

''Onun, kendi kararlarını vermesi gerekiyor. Dürüst konuşmam gerekirse, benim için beklendik bir karardı.’’