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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Hamilton, Verstappen'in yol vermek için yavaşlayacağına dair hiçbir uyarı almamış

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Mercedes'in pist üstü şef yarış mühendisi Andrew Shovlin, Suudi Arabistan GP'deki tartışmalı kazadan önce Lewis Hamilton'ın Max Verstappen'in yavaşlayacağını belirten herhangi bir uyarı almadığını belirtti.

Hamilton, Verstappen'in yol vermek için yavaşlayacağına dair hiçbir uyarı almamış

Hamilton-Verstappen ikilisi, 38. turun sonunda tartışmalı bir kaza yaşadı. Verstappen'in pist dışına taşarak pozisyonunu korumasının ardından, yarış kontrolde bulunan Michael Masi, Verstappen'in pozisyonunu Hamilton'a vermesini istedi. 

Bunun üzerine, Verstappen'e "stratejik bir şekilde" pozisyonu Hamilton'a vermesi gerektiği söylendi. 

Verstappen, DRS alarak rakibini tekrardan geçmeyi denemek için Hamilton'a son virajdan önce yol vermek istedi ve son virajdan önceki düzlükte yavaşladı. 

Ancak Hamilton, düzlükte yavaşlayan Red Bull aracının arka tarafıyla temas yaşadı. 

Hamilton ile Verstappen çarpıştığında, Hamilton'a Verstappen'in ona yol vereceği mesajı yeni geliyordu. 

Çarpışma anında Hamilton'ın yarış mühendisi Peter Bonnington, "Max'a pozisyon değiştirmesi gerektiğini söylüyorlar." dedi. 

Yarışlar esnasında Masi ile direkt olarak iletişim kuran Mercedes'in sportif direktörü Ron Meadows, kazanın hemen sonrasında yarış kontrolle iletişime geçti ve "Verstappen'in bunu yapacağından haberimiz yoktu." dedi.

Masi ise Meadows'a şöyle dönüt verdi: "Kusura bakma Ron ama size bağlandım ve bunu söyledim. Eğer başka kanallarla da konuşuyorsanız..." 

Meadows, bu noktada Masi'yi kesti ve "Hayır, hayır, hayır. Bunun olacağını bana olay yaşanırken söyledin. [Max] yavaşlarken, ben [yarış mühendisine] onun bize yol vereceğini yeni söylüyordum." dedi. 

Hakemler, yarışın ardından bu olayı incelediler ve Verstappen'e 10 saniyelik bir zaman cezası verdiler. Bu ceza, yarış sonucunda bir değişikliğe neden olmadı ve Verstappen ikinci sırasını korudu. 

Shovlin de olay yaşanmadan önce Hamilton'ın Verstappen'in yavaşlayacağına dair uyarılmadığını söyledi. 

Shovlin, "Lewis'le konuşacak vaktimiz olmadı ve Lewis, Max'ın yavaşlamasını beklemiyordu."

"Videoya baktığınızda, Lewis'in neden bu konuyla alakalı bir sorunu olduğunu görebilirsiniz: Max, 3 aracın yan yana sığabileceği bir bölümde pistin ortasındaydı. Lewis, Max'ın sağa mı yoksa sola mı gideceğini bilmiyordu." 

"Max, pistin ortasında kaldı ve sert bir şekilde frenledi. Lewis'in fren basıncı 50 bar kadardı, sonrasında ise Max'a çarpmamak için frenlerin limitindeydi. Aracı durdurabilmek için yapabileceği her şeyi yaptı."

"Orası, birine yol verilmesini bekleyeceğiniz bir yer değil."

"Bir pilotun, takım arkadaşına nasıl yol verdiğini biliyorsunuz. Eğer pozisyonu bir başka pilota veriyorsanız, bu da takım arkadaşınıza yol verirken yaptığınızdan çok farklı olmamalı. Pozisyonu rakibe bırakman gerek." ifadelerini kullandı. 

Max Verstappen, Red Bull Racing Lewis Hamilton, Mercedes accident

Max Verstappen, Red Bull Racing Lewis Hamilton, Mercedes accident

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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