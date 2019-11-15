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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Verstappen'in "sıkıcı" yorumlarına yanıt verdi

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Hamilton, Verstappen'in "sıkıcı" yorumlarına yanıt verdi
Ekleyen:
, Editör
15 Kas 2019 06:58

Lewis Hamilton, Max Verstappen'in kendisine yönelik "zaferlerini izlemek sıkıcı" şeklindeki açıklamasına takılmadığını söyledi.

Max Verstappen geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte Formula1’de Lewis Hamilton’ın zaferlerini seyretmenin oldukça sıkıcı olduğunu söylemişti.

Verstappen, “Genç yarışçıların Formula 1'e gelmeleri oldukça iyi. Umarım yakında ön tarafta daha fazla yer alırlar ve liderlik rolü üstlenirler. Lewis’in galibiyetlerini izlemek sıkıcı olmaya başladı, bu yüzden fark yaratmaya çalışmalıyız.” açıklamasında bulunmuştu

Bu yorumların ardından gözler Hamilton'a çevrildi.

Son yarışta kariyerinin altıncı şampiyonluğunu kazanan Hamilton, Brezilya GP öncesi verdiği demeçte bu sözleri "iltifat" olarak gördüğünü dile getirdi.

Bunun yaptığı işi nasıl etkileyeceği sorusuna Hamilton, "Etkilemeyecek. En ufak bir etkisi bile olmayacak."

"Sonuçta bu tarz yorumları ve bu tarz konuşmaları birer övgü olarak kabul etmek zorundasınız."

"Yaptığım şeyi yapmaya devam edeceğim." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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