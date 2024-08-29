Hamilton: "Verstappen'in şampiyonluk ihtimali daha gerçekçi"

Lewis Hamilton, medya mensuplarına Lando Norris ve McLaren'in şampiyonluk mücadelesi hakkında konuştu.



İngiliz pilot şunları söyledi: "Sezonun sonuna kadar çok fazla puan var, bu yüzden imkansız değil."



"Ama gerçekçi olmak gerekirse Max'in sadece ikinci olması yeterli... Bu yüzden biraz şansa ihtiyaç var."

"McLaren'ın takımlar şampiyonluğunu kazanması gerçekten heyecan verici olur."



Hamilton, bu hafta sonu 1. antrenmanda W15'in direksiyonuna geçecek olan Andrea Kimi Antonelli hakkında da şunları söyledi: "Bence genç sürücülerin daha fazla yükseldiğini görmeye başlıyoruz."



"Onu besleyebilecek harika bir ortam var."

Son olarak Hamilton araç hakkında şunları ekledi: "Aracın daha iyi olacağını umuyorum, ama diğer takımlar da güncellemeler getiriyor, bu yüzden Ferrari'nin hızlı olmasını, McLaren'ın ise çok hızlı olmasını beklemelisiniz. Umarım biz de orada oluruz."