Hamilton: "Verstappen'in şampiyonluk ihtimali daha gerçekçi"
Lewis Hamilton, Lando Norris'in şampiyonluk şansını değerlendirirken, McLaren'ın takımlar şampiyonluğu için güçlü bir aday olduğunu belirtti
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Lewis Hamilton, medya mensuplarına Lando Norris ve McLaren'in şampiyonluk mücadelesi hakkında konuştu.
İngiliz pilot şunları söyledi: "Sezonun sonuna kadar çok fazla puan var, bu yüzden imkansız değil."
"Ama gerçekçi olmak gerekirse Max'in sadece ikinci olması yeterli... Bu yüzden biraz şansa ihtiyaç var."
"McLaren'ın takımlar şampiyonluğunu kazanması gerçekten heyecan verici olur."
Hamilton, bu hafta sonu 1. antrenmanda W15'in direksiyonuna geçecek olan Andrea Kimi Antonelli hakkında da şunları söyledi: "Bence genç sürücülerin daha fazla yükseldiğini görmeye başlıyoruz."
"Onu besleyebilecek harika bir ortam var."
Son olarak Hamilton araç hakkında şunları ekledi: "Aracın daha iyi olacağını umuyorum, ama diğer takımlar da güncellemeler getiriyor, bu yüzden Ferrari'nin hızlı olmasını, McLaren'ın ise çok hızlı olmasını beklemelisiniz. Umarım biz de orada oluruz."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Hamilton: "Antonelli, Mercedes için doğru seçim"
Wolff: "2021 Silverstone kazasından sonra aramayarak Verstappen'e karşı hata yaptım"
Hamilton: "Yarışa Russell ile aynı yerden başlasaydım podyuma çıkabilirdim"
Mercedes yeni tabanla ilgili şüphelere sahip
Red Bull, Wolff'ün Verstappen'le ilgili son açıklamalarına tepki gösterdi
Mercedes: "Antonelli'nin çok parlak bir geleceği olacak"
Son Haberler
Verstappen: "Red Bull'un temel sorunu denge"
Stella: "Tüm pistlerde en iyi olamayacağız"
Alonso umutlu değil: "Monza, Aston Martin için zor geçecek"
Sainz: "Monza'da hep güçlü olduk fakat Monako'dan beri gerideyiz"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar