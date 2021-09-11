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Önceki / Verstappen: “Sprint yarışı beklenenden daha iyi geçti”
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Lewis Hamilton, şampiyonadaki ana rakibi Max Verstappen'in İtalya GP'ye pole pozisyonundan başlamasının ardından kolay bir zafer elde edeceğini söyledi.

Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı"

Mercedes pilotları Valtteri Bottas ve Hamilton, İtalya'daki Sprint Sıralama yarışına ilk çizgiden başladılar. 18 turluk yarışın başında Bottas iyi bir kalkışla yerini korurken, Hamilton kötü kalkışın ardından ilk viraja gelirken 5. sıraya kadar geriledi.

Bottas yarışı kazanıp 3 puan kazanırken, Hamilton yarışı McLaren pilotlarının arkasında 5. sırada tamamladı ve puan alamadı.

Bottas'ın yeni bir motora geçmesiyle gridin en arkasına düşmesinin ardından şampiyona lideri Verstappen, yarışa pole pozisyonundan başlayacak. Hamilton ise, bugünkü kısa yarışta geçemediği McLaren pilotlarının arkasında 4. sıradan başlayacak.

Hamilton, "Red Bull'un performansını gördünüz. Valtteri'den daha hızlı mıydı bilmiyorum ancak onlar oldukça hızlılar ve (Verstappen) şimdi pole pozisyonunda."

"Bu yüzden onun için kolay bir galibiyet olmalı. Ben ise ancak önümdeki iki kişiyi (McLaren'leri) geçmeye çalışacağım." dedi.

Red Bull, Monza'ya gelirken galibiyet kazanma ihtimalini reddetmişti. Bu pist geleneksel olarak Red Bull'un zorlanıp Mercedes'in güçlü olduğu bir yer.

Hamilton, Red Bull'un sene boyunca gerçek performansını yarışa kadar göstermediğini düşünüyor.

Hamilton, "Bence tüm sene boyunca düşündüğünüzden daha fazla performansa sahiplerdi."

"Her hafta güncelleme getiriyorlar. Bana söylenenlere göre bir güncelleme getirmedikleri sadece tek bir yarış oldu. Sürekli olarak araçlarına performans ekliyorlar."

"Harika bir iş çıkardılar ancak bugün için Valtteri'ye tebrikler." dedi.

Hamilton son olarak bugün için yumuşak lastikleri göz ardı ederek hata yaptıklarını düşünüyor.

Hamilton, "Onların ne kadar iyi olabileceğini göz ardı ettik. Ancak yarın için McLaren'leri nasıl geçebileceğimi bulmam ve hasarı azaltmam lazım." dedi.

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Verstappen: “Sprint yarışı beklenenden daha iyi geçti”

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Verstappen: “Sprint yarışı beklenenden daha iyi geçti”
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